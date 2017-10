Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Belle mobilisation a prévoir en faveur du Téléthon cette année. Les Vendredi 8 et samedi 9 décembre ont été les dates retenues par Nathalie Ancelle-Hansen, chef d’orchestre du Téléthon sur Marmande. Son implication l’an passé est payée de retour, elles sont plusieurs associations à lui emboîter le pas cette année. Un premier contact a eu lieu jeudi dernier en présence de Martine Carbonnelle pour l’AFM et Roland Christen, élu délégué à ce Téléthon pour définir les premières bases d’une manifestation qui se veut grand public : elle aura lieu sur et autour du stade de Dartiailh, l’USM étant un partenaire très actif du Téléthon 2017. Le Républicain reviendra chaque semaine sur la mobilisation de ces généreuses associations et ce qu’elles proposeront. D’ores et déjà, signalons que 4.662,90€ ont été collectés lors du Téléthon 2016.

Contact : Nathalie Ancelle, nathalie.ancelle-hansen0322@orange.fr, tel : 06.08.84.23.83.