Ce dimanche, ce sera le jour des artisans du côté de Sauveterre-de-Guyenne. La bastide laisse la place à la Maison des Artisans, gérée par plusieurs créateurs, le temps d’une journée. Ouverte il y a un an, le lieu aspire aux curiosités, toutes faites mains, avec des pièces uniques dans le respect de la nature et de la tradition.

Démonstrations sur place

À partir de 10h, sous les couvents de Sauveterre, les artisans locaux invitent d’autres créateurs qui proposeront des démonstrations, présenteront leurs réalisations et vendre certaines. Parmi eux, les intéressés pourront trouver un céramiste, un vitrailliste, un vannier, un coutelier, une dentellière au fuseau et même un constructeur de four à pain, qui viendront compléter la gamme de curiosités déjà présentes dans la Maison des Artisans (maroquinerie, bijoux de Feel Glass, luminaires, objets de décoration, vêtements tissés, plantes médicinales, thés et tisanes, savons et cosmétiques).

Durant toute la journée, des conférences auront lieu dans la cave voûtée sur la traction animale, le tissage, l’aquaponie (plantes nourries par les rejets des poissons) sur les avantages de la teinture végétale. Dans les ateliers de fabrications, situées dans la rue Saint-Romain, il sera possible de suivre le processus de fabrication de savons et des techniques de tissage. À noter qu’un espace enfant sera installé ainsi que des balades à dos d’âne. Pour le repas du midi, des plats faits maison et bio seront à déguster comme du rougail saucisses ou encore du curry de légumes pour les végétariens, le tout, arrosé de bières et de vins locaux.