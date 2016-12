Les passants ont eu la surprise de croiser il y a quelques temps, dans les rues de Saint-Macaire , une dizaine de jeunes enthousiastes s’essayant devant et derrière la caméra à l’art cinématographique, sous l’œil bienveillant de Julien Bédère qui animait ce stage.

Devant et derrière la caméra

Vidéaste et auteur réalisateur, créateur de Mirazu cinéma, Julien Bédère intervient en milieu scolaire, centres d’animation, transmettant aux plus jeunes sa passion du cinéma ainsi qu’au travers de stages durant les périodes scolaires « le but est de réaliser un film commun en les aidant à développer leur esprit créatif et critique, en leur donnant les outils nécessaires pour l’exprimer derrière et devant la caméra ».

Il y a une partie théorique avec l’écriture d’un scénario qui leur est propre, l’apprentissage de bases techniques (prises de son, d’images, initiation au montage, etc.) et une pratique sur le terrain en tant qu’acteur ou derrière la caméra pour diriger.

Cette forme de pédagogie sérieuse mais aussi ludique a conquis ces jeunes qui pour beaucoup ont déjà participé aux stages précédents. C’est ainsi le cas pour Rémi (12 ans) dont c’est le 4° stage de cinéma et qui sera dit-il « ingénieur du son ». L’événement attendu par ces adolescents, concrétisation de leur travail, sera la projection de leur film devant leurs parents et amis.

La vidéo sera visible sur You Tube en décembre. Le prochain stage aura lieu pendant les vacances de février. Contact : 06.77.11.14.96 julien.bedere@hotmail.fr

M. B.