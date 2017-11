Samedi 18 novembre, Grignols va fêter la Sainte-Cécile, qui est également la fête des musiciens et des musiciennes, un peu plus tôt que prévu. Et c’est la banda de la commune, les Amuse-Gueules, qui vont se charger d’animer la soirée en l’église à partir de 18h30. La soixantaine de musiciens est connue pour son dynamisme et son enthousiasme avec un répertoire varié, sélectionné par leurs deux chefs Sébastien Lataste et Vincent Raimaut.

La population est convié à ce concert, gratuit, où la passion musicale sera partagée et où l’ensemble fera voyager, rêver et danser pour ce rendez-vous annuel.