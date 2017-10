C’est une question qui alimente bien nombres de conversations actuellement : la hausse des amendes du stationnement payant. De nombreuses villes ont affiché la couleur annonçant une hausses des amendes. Parfois, il s’agit même d’une véritable explosion avec des tarifs carrément doublés.

Ces changements seront opérationnels dés janvier prochain du fait du transfert de l’Etat aux communes de la gestion du stationnement payant en terme de verbalisation du non paiement ou du dépassement de temps. La contestation et la gestion de ces amendes seront également gérées par les communes.

Amendes maintenues à 17€

Cela ne sera pas le cas à Marmande. Le maire Daniel Benquet le réaffirme dans un billet posté sur son blog, ce matin. “Marmande, en revenant au stationnement gratuit généralisé et réglementé, maintient donc la gestion des amendes par l’Etat avec un tarif à 17€“.

En effet, la ville de Marmande a comparé les deux systèmes, gratuit et payant. “Après une période d’analyse et d’explications, la population, appelée à s’exprimer sur ce sujet, a préféré le déploiement d’une zone bleue mais réglementée en lieu et place du stationnement payant. C’est donc ce qui sera appliquée sur notre ville“, poursuit le maire.

Ce basculement sera opérationnel dans les semaines à venir. Ce qui nécessitera certainement un temps d’adaptation pour les usagers mais aussi pour les agents de la police municipale.