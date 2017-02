C’est un spectacle par les ados pour les ados (et pré-ados), mais pas seulement. Sur la scène de la Manoque, samedi, trois jeunes acteurs, Jason Rolland, Pascal Buil et Lola Dubini, mis en scène par Olivier Soliveres, vont disséquer avec talent toutes les facettes de cet âge ingrat. Certes l’humour sera au premier plan, mais avec en toile de fond, ce difficile passage de l’enfance à l’âge adulte. Rien ne sera épargné : les filles, les copains, l’acné…

Un spectacle drôle, bien sûr, mais qui permettra aussi aux parents de comprendre bien des choses… Cette pièce, Ados, tourne depuis 12 ans et remplit les salles partout en France. Depuis les acteurs ont grandi et ont été renouvelés.

Entretien avec Jason Rolland

Le Républicain : Parlez-nous de cette pièce humoristique

Jason Rolland : C’est l’histoire de trois ados qui sont perdus dans une forêt. Pour en sortir, on va passer par tout un tas de choses : on va s’engueuler, on va rire, on va faire des petites crises d’ados, etc. En fait, tout ce qu’il se passe dans la vie de tous les jours. On va également essayer d’être solidaires pour sortir de cette forêt qui symbolise en fait la sortie de l’adolescence vers l’âge adulte.

Comment vous arrivez dans cette aventure ? Cela 3 ans je suis dans cette pièce. Je faisais à l’époque une école d’humoriste et ma prof a entendu parler du casting, je l’ai passé.

Depuis 3 ans, vous ne vous lassez pas ? Non parce qu’en fait je dis toujours qu’il y a trois phases. La première année, c’était la découverte. La deuxième année, Lola (NDLR : Lola Dubini) est arrivée, c’est la meilleure amie de Gwenael qui avait son rôle avant et comme elle venait souvent voir la pièce elle la connaissait bien. C’est donc naturellement qu’elle l’a remplacé. Mais du coup la pièce a été réécrite, c’était une redécouverte. Là, je pense que c’est la dernière année, donc il y a encore plus envie de s’amuser… On a toujours l’envie et c’est toujours un renouveau…

« Ados », samedi 4 février à 20h30 à La Manoque. 22€.