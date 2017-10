La Ville de Langon, avec le soutien de la Ludothèque Éphémère, propose une nouvelle édition des 24 heures du Jeu, les samedi 21 et dimanche 22 octobre à l’Espace Claude Nougaro à Langon.

Toutes les générations sont invitées à venir partager un moment convivial et ludique autour du jeu.

L’espace Claude Nougaro se transforme, le temps d’un week-end, en espace dédié aux jeux de toutes sortes.

Vous retrouverez ainsi un espace de 5.000 Kaplas (jeu de construction fabriqué en pin des Landes, prêté pour l’occasion par l’entreprise girondine de St-Louis de Montferrand), un espace de jeux surdimensionnés, un espace jeux de société pour tous les âges, un espace motricité pour les tout-petits (moins de 5 ans) et des jeux de plateaux longs.

Nouveautés

Côté nouveauté cette année, il y aura un jeu de piste dans la rue Maubec en partenariat avec les commerçants, un espace recyclerie « seconde vie du jeu », deux escape room, des tournois de jeux avec la boutique l’Entre-deux-Jeux et un tournoi « Avant première » proposé par le magasin Difintel.

Samedi 21 octobre de 14h à minuit et dimanche 21 octobre, de 10h à 18h, à l’Espace Claude Nougaro à Langon. L’entrée et la participation aux jeux sont libres et gratuites. Restauration rapide (sucrée et salée) sur place.