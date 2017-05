L’association Gueille-Ferraille invite à fêter son dixième anniversaire au château de Villandraut le samedi 20 mai lors d’une fin d’après-midi et une soirée festive. Au programme, tout ce qui a fait le succès et la notoriété de l’association qui a pour but de favoriser les liens entre art, patrimoine, territoire et population locale.

Le menu :

17h : Pauline et Emma conteront en français et en occitan les histoires burlesques, poétiques et domestiques inspirées de la Haute-Lande dans Bireboc et Barabaou, pour le plaisir de tous.

18h : départ du Grand Rail par la Cie Attraction et Phénomènes : c’est un jeu de force à la mode au siècle dernier lors duquel tout le monde peut tenter sa chance.

19h : apéritif de bienvenue et discours avant le dîner concocté par les bénévoles de l’association (sans réservation).

21h : concert des Romano Dandies, musiques traditionnelles revisitées.

Entrée gratuite.