De la présidentielle aux législatives, Yves d’Amécourt repart en campagne.

Le maire de Sauveterre-de-Guyenne, qui était le porte-parole national de François Fillon sur les questions agricoles, ne cache pas avoir été “éprouvé” par la présidentielle : pour l’énergie qu’il y a consacrée et par l’affaire qui a embarrassé et probablement disqualifié son champion.

Dans la 12e circonscription – sur laquelle Yves d’Amécourt défend les chances des Républicains, de l’UDI et de CPNT -, l’ancien premier ministre n’est arrivé qu’en quatrième position. Loin des attentes de ses soutiens. “Les choses ne sont pas passées comme nous le pensions, concède le maire de Sauveterre. François Fillon a fait un mauvais score, c’est une évidence”.

Je suis un homme loyal, en amitié et en politique. Je suis convaincu que les électeurs sauront y voir une vertu

Une performance de mauvais augure pour les législatives ? Ce n’est pas l’avis d’Yves d’Amécourt. “J’ai été surpris, comme d’autres, par l’affaire Fillon. Certains attendaient que je désolidarise de lui : c’était mal me connaître. Parce que je reste convaincu que l’honneur de François Fillon sera lavé et que nous saurons qui a instrumenté cette campagne de dénigrement. Et parce que je suis un homme loyal, en amitié et en politique. Je suis convaincu que les électeurs sauront y voir une vertu. La campagne présidentielle a été à la fois éprouvante et d’une incroyable richesse. Je suis prêt pour la députation. “

Il ne croit pas à une triangulaire

Fort de cette conviction, le conseiller régional est persuadé qu’il fera mieux que le score de François Fillon – “J’avais fait 28% au premier tour en 2012, malgré la vague rose”, rappelle-t-il – et qu’il sera en lice pour la victoire finale.

Et, c’est sa conviction, dans le cadre d’un duel. “Contrairement à beaucoup, je ne crois pas à une triangulaire. Pour se maintenir au second tour, il faut réunir 12,5% des inscrits. Si la participation est conforme à l’habitude - 62% en 2012 -, il faut dépasser 20% - NDLR : 20,83% précisément à participation égale - pour y prétendre. J’ai du mal à penser que trois candidats puissent se trouver dans cette position.”

Le nombre des candidats déclarés sur la circonscription – 11 – et l’émergence de forces politiques inédites – En Marche et La France Insoumise notamment – donnent de l’épaisseur à cette hypothèse.

Le local et le national

Quoi qu’il en soit, Yves d’Amécourt travaille à assurer sa qualification. Dans cet objectif, il a entamé un travail de fourmi, sous la forme de réunion d’appartement : “Je demande à mes amis d’inviter des gens que je ne connais. C’est un exercice de pédagogie intéressant et que je crois efficace”, assure le candidat.

Il entamera prochainement un cycle de réunions publiques dans la plus grande des circonscriptions de la Gironde.

A sa campagne, Yves d’Amécourt a choisi de donner une dimension double : locale et nationale.

A l’échelle locale, “avec Frédéric Cousso – son suppléant, maire de Croignon -, nous faisons valoir les réalisations achevées ou en cours dans nos communes sur les thèmes qui touchent à la vie des gens : la maison de santé, la fibre optique, le logement social, le relais de service public… Il ne s’agit pas de s’autosatisfaire mais d’entraîner les élus de la circonscription dans cette dynamique de réussite et d’efficacité.”

Sur le plan national, Yves d’Amécourt se fait le porte-parole du programme des Républicains. “J’assume et revendique les propositions majeures du programme : la baisse de l’impôt sur le revenu liée à l’allongement de la durée du travail jusqu’à 65 ans, la suppression de l’impôt sur la fortune pour encourager l’investissement, la diminution du nombre de fonctionnaires de 500.000, la fusion de toutes les allocations en une seule et la simplification du code du travail. L’objectif est double : générer 100 milliards d’économie en 5 ans pour commencer à rembourser la dette sans augmenter la fiscalité des Français et créer les conditions pour le retour au plein emploi.”

E. B.