LEGISLATIVES. Xavier de Jaeger et Patrick Dhersin complètent la liste

Le Républicain boucle avec article la présentation des candidats sur la 9e circonscription de la Gironde.

Xavier de Jaeger est le candidat du mouvement Citoyen du vote blanc. Ce chercheur en neuroscience à Bordeaux n’exerce pas de mandat actuellement, son suppléant est Patrick Ghibaudo.

J’ai toujours été convaincu que l’importance de la reconnaissance du vote blanc comme un suffrage exprimé

Fidèle à la position du mouvement qu’il représente, le candidat milite pour le reconnaissance du vote blanc. “J’ai toujours été convaincu que l’importance de la reconnaissance du vote blanc comme un suffrage exprimé, d’autant plus que pour la première élection présidentielle à laquelle j’ai pu participer est celle de 2002 avec la très mauvaise surprise du deuxième tour, explique-t-il. J’ai rejoint les Citoyens du Vote Blanc en 2014 pour jouer pleinement mon rôle de citoyen dans les décisions politiques de mon pays et essayer de convaincre les citoyens de l’importance d’un vote blanc exprimé et non pas seulement compté comme ça l’est actuellement.”





Patrick Dhersin porte les couleurs et le combat de l’Alliance écologiste indépendante. Sa suppléante est Christine Champion.

Créé en 2009, le mouvement entend rassembler “des citoyens engagés en politique au-delà du clivage gauche-droite.”

Il revendique être “un mouvement politique laïc, indépendant de toute organisation philosophique, politique, religieuse ou spirituelle.”

Le respect de la vie prime sur toute autre considération culturelle, économique, ethnique, politique, religieuse ou sociale

L’Alliance écologiste indépendante exprime ses priorités au travers d’une série d’engagement. Parmi ceux-là : la protection des êtres vivants. “Ils constituent le fondement et la finalité de la République. Le respect de leur vie prime sur toute autre considération culturelle, économique, ethnique, politique, religieuse ou sociale.”

Autres priorités : l’équité et la démocratie. “L’Équité sera une préoccupation constante, elle accompagne l’évolution des consciences. Les principes de la République Française « Liberté, Égalité, Fraternité » inspirent chacune de ses fonctions essentielles : culturelle, économique, éducative, politique et sociale et spirituelle. La vie de ces trois valeurs et la réalisation de la Démocratie dépendent de la participation active des citoyens. La liberté d’expression est le corollaire indissociable de la Démocratie.”