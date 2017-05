Hier soir, Jean-François Béthus et Jean-René Picard ont inauguré leur permanence de campagne située en plein cœur du centre-ville de Marmande, au n°1 de la place Clemenceau.

Le candidat, issu de la société civile, a rejoint le mouvement «577» il y a déjà quelques mois. Un «mouvement citoyen» qui a séduit le Marmandais et le Tonneinquais, qui ne se retrouvaient plus dans les partis traditionnels. «Un candidat de la société civile, expliquait Jean-Français Béthus, c’est quelqu’un qui a le désir de s’investir pour les citoyens de son territoire». Le candidat veut être «le représentant des citoyens», en ayant choisi «de prendre mes responsabilités et de devenir le député de la deuxième circonscription de Lot-et-Garonne».

Des réunions auront lieu dans la permanence tous les mercredis soirs (la première d’entre elles est donc prévue le 16 mai), tandis qu’un planning de grandes réunions publiques sur la circonscription a également été établi: à Casteljaloux le 23 mai (19h30 au centre Jean Monnet), Castelmoron-sur-Lot le 25 mai (19h30, salle de l’Olivier), Tonneins le 30 mai (19h30, immeule de Tapol), Miramont-de-Guyenne le 2 juin (salle Victor Hugo), Damazan le 6 juin (19h30 salle Michel bridet), Marmande le 9 juin (19h30 salle henriette-Bounin).