Il fut le premier à annoncer sa candidature aux législatives, Jean-François Bethus aura eu plus de mal à trouver son binôme féminin, pour finalement, puisque les règles le lui autorisent, faire équipe avec un homme. Mais pas n’importe qui et là le fruit de la réflexion a joué : « Jean-René Picard a la même vision du territoire que moi, nous affichons une vraie complémentarité avec une vraie connaissance du monde économique et des problématiques de notre circonscription. La suppléance est une fonction importante et difficile, le suppléant devant être le porte-parole de terrain quand le député est à Paris » explique Jean-François Bethus. Un expert-comptable et commissaire aux comptes avec ce dernier, et un manager en entreprises pour le Tonneinquais Jean-René Picard qui se définit comme « intervenant en entreprises pour amener des solutions dans la gestion des équipes ». L’humain au centre de l’entreprise, l’humain au cœur de la société, Jean-René Picard, à 47 ans, met son engagement professionnel en adéquation avec sa vision de la politique qu’il découvre. « Je ne suis encarté nulle part, le projet de Jean-François Bethus et des 577 plus largement me correspondent, j’ai décidé de m’investir ». Natif de Sologne, Jean-René Picard est à Tonneins depuis 1993. Il dirige la société BP Forma Conseil, sur la pépinière Eurêka, ZA de Vénès.