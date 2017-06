LÉGISLATIVES. Un niveau d'abstention historique en Gironde

Le taux de participation estimé à 17h dans le département de la Gironde est de 34,25% contre 42,20 % au premier tour. Il est de 37,86% à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, contre 43,14 % au premier tour.

Pour mémoire, le taux de participation à 17h en Gironde était de 45,63% au second tour des élections législatives en 2012 et de 52,89 % au second tour des élections législatives en 2007.

Localement, la participation est plus forte dans certaines villes comme La Réole (40,36%) dans la 12e circonscription, ou La Brède (42,36%), dans la 9e.

A Créon, la participation est de 42,74% : c’est mieux que la moyenne du département mais il s’agit quand même d’un niveau historiquement bas dans une cité dont les électeurs ont l’habitude de ses mobiliser.