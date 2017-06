C’est à Sophie Rivière Durivault que le Front National a confié la responsabilité de défendre ses chances aux élections législatives sur la 9e circonscription de la Gironde. Cette infirmière libérale de 46 ans, en activité à Langon, est la responsable de secteur depuis qu’Edwige Diaz a succédé à Jacques Colombier à la tête du FN girondin.

C’est d’ailleurs à elle qu’elle doit d’être candidate à la députation. “Après sa nomination comme secrétaire départementale, Edwige Diaz m’a proposée de reprendre le flambeau sur la circonscription, confirme Sophie Rivière Durivault. Mon sens de l’organisation et mon côté proche des gens lui ont plu et elle pensait que ça pouvait être un plus pour gérer cette grande circonscription de 88 communes. Les législatives arrivant et mon travail étant reconnu, c’est tout naturellement qu’on m’a proposé d’être candidate.”

Je pense qu’aujourd’hui le seul parti qui défend vraiment les classes populaires c’est le Front National

La candidate explique ce qu’il l’a convaincue de rejoindre le Front national en 2015. “Depuis quelques années j’ai décidé de ne plus m’investir chez Les Républicains, parti dans lequel j’ai milité et pour le compte duquel j’ai été candidate sur une liste aux municipales à Langon. Je me suis beaucoup plus reconnue dans le discours que portait Marine Le Pen. Notamment sur le social. Je pense qu’aujourd’hui le seul parti qui défend vraiment les classes populaires, c’est le Front National.”

S’agissant de son programme de campagne, Sophie Rivière Durivault l’a conçu autour de ce qu’elle considère comme ses trois priorités : la défense de la ruralité, la sécurité et le social.

Ruralité, sécurité, social : ses trois priorités

Elle détaille sa perception de la ruralité : “Je ne me résous pas à la voir la mourir à petit feux dans l’indifférence la plus totale. Je veux la voir perdurer. Cela passe notamment par la survie des commerces de proximité, par des avantages fiscaux notamment sur les toutes petites entreprises. Par la création de maison des services publics pour que les habitants de petites communes ne doivent pas faire des dizaines de kilomètres pour aller à La Poste par exemple.”

La candidate ouvre ensuite le chapitre de la sécurité. “C’est une réalité. L’insécurité explose et notamment à Langon, assure-t-elle. Des jeunes s’approprient certaines rue, dégradent le bien publique. Cela n’est pas acceptable ! Sophie Mette, la candidate LREM, prétend que je stigmatisais les jeunes en disant ça. De qui se moque-t-elle ? Cela prouve bien que si elle est élue, elle ne réglera pas ce problème, pas plus que Gilles Savary qui n’a rien fait non plus.”

Je me battrai à l’Assemblée pour donner plus de moyens aux hôpitaux et aux maisons de retraite

Dernier chapitre, le social. “Je me battrai à l’assemblée pour donner plus de moyens aux hôpitaux et aux maisons de retraite. Je suis infirmière dans le Langonnais. Oui le milieu hospitalier manque cruellement de moyens humain et financier. Il y a urgence.”

Sur la base de ce programme, Sophie Rivière Durivault affiche son ambition : “Gagner pour ne plus laisser cette circonscription aux mains de la gauche qui n’a pas réglé les problèmes que vivent nos concitoyens. Il est tant d’agir. C’est ce à quoi je m’engage avec mon suppléant Damien Obrador. Il a 25 ans et conseiller municipal à Cabanac et Villagrains. Il est assistant parlementaire de Steeve Briois au Parlement européen. Malgré son jeune age, il a une forte expérience en politique et cela m’aide beaucoup pour ma première élection. C’est un jeune homme engagé et dynamique. Nous formons un bon duo.”