N’allez pas dire à Sophie Mette que la victoire est assurée : la candidate sait “l’importance de mobiliser et remobiliser les électeurs”. Et même si elle assume son statut de favorite – que justifient les 14 points et 6.000 voix d’avance -, elle affiche “sa volonté d’aller, jusqu’au bout de la campagne officielle, à la rencontre des habitants de la circonscription”.

Je ne change pas ma façon de faire campagne d’un tour à l’autre. Cette simplicité, c’est ma signature, c’est aussi un signe de renouvellement

Pas de débat avec son concurrent PS Gilles Savary – la candidate En Marche, qui en avait accepté le principe avant le premier tour, a depuis changé d’avis -, ni de réunion publique mais une campagne de proximité qu’elle assume. “Je vais au-devant des gens telle que je suis pour un échange franc et direct autour du programme d’Emmanuel Macron. Je ne change pas ma façon de faire campagne d’un tour à l’autre. Cette simplicité, c’est ma signature, c’est aussi un signe de renouvellement”.

L’élue de Bazas balaie d’un revers de main les railleries de ses détracteurs -voire de son concurrent -, qui évoquent “un manque de courage” de sa part. “Lors du premier tour, les électeurs ont envoyé un message très clair en me plaçant largement en tête. C’est incontestablement un signal d’espoir et de confiance à l’égard du président Macron, dont j’ai l’honneur de porter les couleurs dans cette élection. Je suis l’objet de nombreuses sollicitations en vue de débats. M. Savary me presse de tout accepter. Je n’obéis ni à ses injonctions, ni à son agenda.”

Avec les électeurs de la circonscription, Sophie Mette défend donc les orientations du gouvernement Philippe. Et répond aux interrogations de ses interlocuteurs. “Les gens se posent beaucoup de questions sur la hausse de la CSG. Je m’efforce de leur expliquer les modalités de ce projet et de les rassurer.”

CSG, code du travail, moralisation de la vie publique

Autre débat inévitable : la réforme du code du travail. Un projet que la candidate assume : “L’objectif est de lutter contre le chômage et de doper la croissance, alors, oui, je défends ce projet. Il va dans le sens des intérêts de l’entreprise et du salarié. Quant à la méthode, je rappelle qu’un travail important de concertation a été entamé et va se poursuivre.”

A titre personnel, Sophie Mette dit attacher beaucoup d’importance aux intentions du nouveau pouvoir en matière de moralisation de la vie publique porté par son mentor François Bayrou : “C’est un sujet fort d’adhésion et je fais observer qu’Emmanuel Macron tient ses engagements sur le fond et sur l’échéance”.

Encore au titre de ses préoccupations, la candidate cite “l’éducation, la formation professionnelle, la culture, le tourisme et l’environnement”.

Certains peuvent être tentés de penser que l’affaire est faite. Ce n’est pas mon avis

Reste une priorité plus immédiate et matérielle : mobiliser et remobiliser les électeurs. “Certains peuvent être tentés de penser que l’affaire est faite. Ce n’est pas mon avis. Je m’astreins à les convaincre qu’il faut se mobiliser et mobiliser autour d’eux.”

Convaincue que des abstentionnistes ou des déçus du premier tour peuvent se rallier à elle, Sophie Mette tourne son regard “vers les électeurs de droite se retrouvent dans ma candidature et dans certaines des propositions du programme Macron”. Et suppose que Gilles Savary ne fera pas le plein des voix de gauche : “J’ai du mal à penser que les électeurs de la France insoumise votent tous pour lui. Et je ne parle pas des électeurs du Parti socialistes qui sont déroutés par sa position.”