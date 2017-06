Richard Lavin est le candidat de Lutte Ouvrière sur la 12e circonscription. Ce carreleur à la retraite forme le tandem “du camp des travailleurs” avec Françoise Litrico en tant que suppléante.

Le discours est fidèle à la ligne de Lutte Ouvrière : « Ce n’est pas un programme électoral que nous mettons en avant mais un programme de lutte. Nous militons pour l’interdiction des licenciements économiques, pour le SMIC à 1.800€ net, pour l’augmentation de tous les salaires de 300€ et pour l’ouverture des comptes des entreprises, seul moyen pour lutter contre la fraude fiscale. Et d’une manière générale, nous appelons à tous les mesures utiles à améliorer la vie des travailleurs dont la situation n’a cesse de ses dégrader. M. Macron veut détricoter le code du travail, précariser l’emploi, généraliser le temps partiel et les CDD: il se trompe de cible. Et il y a de quoi penser qu’il y aura rapidement du mécontentement. »

Les travailleurs ne seront pas représentés dans les rangs de l’Assemblée nationale. Toutes les grandes conquêtes sociales se sont faites par la lutte et il en ira de même pour les prochaines

Davantage qu’à l’expression du mécontentement populaire, c’est à un changement de société qu’appellent Lutte ouvrière et son candidat sur la 12e circonscription : “Nous assumons ce que nous sommes. Nous défendons l’idéal communiste et savons que les élections ne vont pas changer grand chose : les travailleurs ne seront pas représentés dans les rangs de l’Assemblée nationale. Toutes les grandes conquêtes sociales se sont faites par la lutte et il en ira de même pour les prochaines.”

Nous n’en sommes pas à la grève générale mais ça peut vite changer.

Richard Lavin ne fixe pas d’échéance pour ce grand mouvement populaire qu’il appelle de ses vœux mais le candidat se montre attentif à différentes initiatives du gouvernement, telles la réforme du code du travail ou la hausse de la CSG. “Nous n’en sommes pas à la grève générale mais ça peut vite changer. La grande bourgeoisie est au pouvoir et fait tout pour y rester pour continuer à engraisser les actionnaires. Il n’y a rien de bon à attendre de ce gouvernement. Il faut donc que les travailleurs renouent avec la conscience de classe : s’ils veulent obtenir quelque chose, il va falloir qu’ils se le grattent.”

La parole des travailleurs

Le militant fixe donc l’objectif de ces élections législatives : “Les travailleurs doivent se compter. Nous avons réuni 250.000 voix à la présidentielle, nous devons montrer que nous sommes là, que partout des gens adhèrent à nos idées. Il faut libérer la parole des travailleurs.”

E. B.