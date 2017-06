Rémy Berthonneau porte les couleurs de Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan, sur la 9e circonscription de la Gironde. Le jeune homme – il a 27 ans -, natif de Langon, est secrétaire départemental du parti.

“Les candidats de Debout la France ont vocation à incarner la vraie opposition de droite à Emmanuel Macron” affirme-t-il. Et le candidat de détailler les motifs de désaccord : “Nous nous opposons à son projet de suppression de la taxe d’habitation et de hausse de la CSG, mesure qui sanctionner les retraités et les gens qui travaillent.”

Pour la défense des communes et des services publics

Pour le reste, Debout la France et son candidat sud-girondin entendent apporter des réponses concrètes aux problématiques locales. “Pour la défense des communes et des services publics, nous proposons un moratoire sur les fermetures d’écoles et d’hôpitaux, et la création de mutilservices ruraux. Pour l’accès aux soins, nous proposons la baisse des cotisations URSSAF pour les médecins qui s’installent en milieu rural. Nous sommes également favorables à la diffusion des maisons de santé.”

Rémy Berthonneau exerce la fonction de collaborateur d’élu. Il revendique son attachement au Sud-Gironde : “Je suis né à Langon et ai vécu à Pompéjac. Quant à mes grands-parents, ils vivent toujours à Préchac et Langon.”