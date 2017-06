Revendiquant son statut de candidat enraciné dans cette 12e circonscription – en référence à son arrière grand-père, maire de Verdelais, à son grand-père, courtier en vins à Cadillac, et à son propre mandat de conseiller municipal d’Auros -, Patrick Duval-Campana aborde le scrutin législatif avec la conviction que la victoire est possible. “Tout me pousse à y croire. Le score de Marine Le Pen à la présidentielle et les affaires qui touchent déjà le nouveau pouvoir font de nous les seuls à pouvoir incarner une vraie opposition à ce gouvernement qui recycle ceux de MM. Sarkozy et Hollande. Localement, notre force sur le territoire fait de cette circonscription l’une de celles que le Front national peut espérer remporter en Gironde.”

Une triangulaire avec les candidats d’En Marche et de la France insoumise

Pour y parvenir, le conseiller municipal d’Auros, encarté au FN depuis décembre 2014, fait le pari d’une triangulaire. Et désigne ses concurrents : “Les candidats d’En Marche et de La France insoumise“.

S’agissant du programme, Patrick Duval-Campana fait valoir celui du Front national, tout en ne manquant pas d’y ajouter sa touche personnelle. C’est notamment le cas sur la question de la sécurité : aux priorités que formule le parti – “recentrer police et gendarmerie sur les missions de sécurité publique”, “expulser les criminels et délinquants étrangers” -, il soulève la question de “la surpopulation des prisons, dont celle de Gradignan, terreau de la radicalisation“.

Ouvrant le chapitre de l’économie, l’élu d’Auros fait siennes les propositions du FN : “alléger la complexité administrative et fiscale des petites et moyennes entreprises“, “réformer le RSI“, rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires“. Il y ajoure “l’engagement à dépasser les clivages politiques pour soutenir toutes les initiatives porteuses à l’échelle locale.“

Patrick Duval-Campana parle encore d’écologie. Au cœur de son programme, “la promotion des exportations agricoles et le développement des circuits-courts”, “l’interdiction d’importer les produits alimentaires qui ne respectent pas les normes de production françaises”, “la lutte contre la précarité énergétique par l’isolation de l’habitat“, “le développement des filières françaises d’énergies renouvelables”, l’investissement pour le haut-débit, la couverture téléphonique et les routes en milieu rural.”

C’est aussi au nom de la ruralité qu’il plaide pour le retour de la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde dans le giron des zones de revitalisation rurale, statut qu’elle vient de perdre, qui permet des exonérations de charges pour l’installation d’entreprises.

L’école doit assurer la transmission des connaissances par le renforcement des apprentissages fondamentaux

Au nom de la justice, le candidat appelle à “la lutte contre les déserts médicaux”, à “la suppression de l’aide médicale d’Etat réservée aux clandestins”, à “la revalorisation du travail manuel”, à “l’égalité des droits et des devoirs entre les femmes et les hommes”, et à “la revalorisation de l’allocation adultes handicapés”.

Enfin, au nom de “la fierté nationale”, il plaide pour que “l’école assure la transmission des connaissances par le renforcement des apprentissages fondamentaux”, “le développement massif de l’alternance, sans limite d’âge”, et des actions visant “à favoriser l’assimilation républicaine de la jeunesse issue de l’immigration“.

Le terrible bilan Macron

Dénonçant “le terrible bilan Macron“ – au titre de ses griefs, il cite “320 milliards de dette supplémentaires, 35 milliards d’impôts nouveaux, 1,2 millions de chômeurs en plus” -, Patrick Duval-Campana assure que “les députés patriotes empêcheront le président de continuer le massacre.”

Le candidat – ancien adhérent de l’UMP – et sa suppléante Marie-Christine Couquiaud – qui ne cache pas avoir été adhérente au Parti socialiste – entendent incarner “la nouvelle vague des candidats du Front national”.