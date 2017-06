“Dans cette circonscription, il y a une partie, au Nord, qui connaît une dynamique sous l’effet de la métropole et vit plutôt bien, et une autre partie, au Sud, qui souffre, s’appauvrit et se rabougrit. La situation de ce territoire est assez représentative de ce qui se passe en France”.

Ce constat est signé Michel Dufranc. Le maire de La Brède, candidat Les Républicains sur la 9e circonscription, en a fait le socle de sa réflexion et de son programme. Avec un letimotiv : “Il faut recoudre les territoires”.

Pour atteindre cet objectif, il entend actionner tous les leviers nécessaires.

Les communes doivent pouvoir se retirer des communautés de communes

Il veut d’abord repenser l’aménagement du territoire. “Les communautés de communes créent des dépenses de fonctionnement mais n’investissent pas. La loi NOTRe ne fait qu’aggraver les choses. Les communes doivent pouvoir se retirer des communautés de communes telles qu’on les connaît aujourd’hui, et, selon la réalité locale, fusionner avec ces communes voisines ou adhérer à de communautés de communes de taille plus modeste. C’est une manière efficace de rendre le pouvoir aux élus locaux et de rapprocher nos collectivités de leurs administrés.”

S’il l’on veut que des entreprises s’installent en zone rurale, il faut les exonérer de toutes taxes.

Michel Dufranc propose ensuite de créer les conditions pour une répartition plus homogène de la dynamique économique. “S’il l’on veut que des entreprises s’installent en zone rurale, il faut les exonérer de toutes taxes. On peut imaginer que les avantages liés à ces zones franches profitent aussi aux entreprises déjà installées, pour éviter qu’elles ne partent.”

Le maire de La Brède appelle aussi de ses vœux des mesures fortes pour “redonner du souffle à l’économie et libérer les initiatives”. Il suggère donc “la fin des 35 heures et la baisse du coût du travail. Ces propositions peuvent désagréables à entendre mais je préfère dire ce que je vais faire.”

Le candidat entend encore repenser l’offre scolaire. Une position qui inclut mais dépasse son combat pour un lycée dans le canton de La Brède. “Bien sûr, il faut un lycée sur ce secteur. Mais, bien avant le secondaire, il faut se préoccuper de la situation des classes rurales. Il faut accepter, dans certains secteurs très défavorisés, ici ou ailleurs, de mettre un enseignant pour 15 élèves. C’est compatible avec les effectifs actuels de l’Education nationale, au sein desquels trop de gens font autre chose que de l’enseignement.”

Le maire de La Brède plaide encore pour l’assouplissement “de certaines normes”. Exemples à l’appui : “Une aide maternelle peut accueillir 5 enfants, un adulte en charge des TAP peut encadrer 14 enfants. Pourquoi pas 6 ou 18 ?”

Il défend encore l’idée d’un service public du numérique. “On ne peut pas laisser les opérateurs équiper les secteurs qui les intéressent et abandonner les autres. L’Etat doit s’emparer de ce sujet”.

Etienne Bourribon