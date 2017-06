Militante associative, Cristine Guerné est la candidate du Parti communiste dans la neuvième circonscription de la Gironde. Son suppléant est Michel Armagnacq, le premier adjoint au maire de Cérons.

Cette circonscription est traditionnellement ancrée à gauche

La candidate rappelle que “cette circonscription est traditionnellement ancrée à gauche. Je me suis engagée pour être la porte-paroles du peuple et faire valoir ses aspirations.”

Au premier rang de ses combats, Cristine Guerné cite “l’abrogation la loi travail“ et “le respect dus à l’humain et à la planète”. Cristine Guerné et Michel Armagnacq expriment encore leur opposition à la loi NOTRe “qui produit des dégâts importants et fragilise encore davantage les territoires ruraux”.

Toujours sur le front de l’aménagement du territoire, la candidate communiste fait état de ce qu’elle considère comme la défaillance des services de transport. “Les retards des trains sont fréquents. Certaines localités ne sont même plus desservies, des lignes étant totalement abandonnées.”

Les petites communes sont victimes de l’exode rural des médecins, ce qui pénalise gravement les habitants de ces villages

Cristine Guerné tire encore la sonnette d’alarme s’agissant de la santé et de l’accès aux soins en milieu rural. “Les petites communes sont victimes de l’exode rural des médecins, ce qui pénalise gravement les habitants de ces villages”.

Lutter pour le peuple

La candidate du Parti communiste a donc renouvelé son engagement à faire bouger les choses: “Je ferai tout mon possible sur ces questions primordiales pour la vie en commun sur notre territoire, aussi bien concernant le manque de médecins dans nos campagnes et que pour la question des services de transports. Je m’engage à lutter pour le peuple.”