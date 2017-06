Les téléphones portables ont chauffé, hier soir, rue de la République à la permanence de Matthias Fekl. les mines déconfites des militants socialistes ne laissent rien présager de bon. Quelques maires font leur apparition dans leurs locaux. Les dernières données remontées de la préfecture confirment la première tendance. Matthias Fekl ne se qualifie pas pour le second tour devancé par Alexandre Freschi et Hélène Laporte. Il recueille 17% des voix et affiche un retard de plus de 1.000 voix sur la candidate frontiste.

A 21 heures, l’ex ministre de l’intérieur arrive à pied accompagné de Régine Poveda et de Pierre Camani. Le candidat arbore un sourire. Les militants regroupés sur le trottoir lui réservent un accueil chaleureux avec des salves d’applaudissements. Il fait le tour des militants un à un, lâche des bises pour réconforter des militants abasourdis par ce résultat. Des larmes humidifient les joues de certains.

J’appelle à voter pour le représentant de M. Macron

Devant sa permanence, il réserve ses premiers mots pour ses fidèles “les remerciant de leur mobilisation“. “Pour la première fois depuis 1958, la gauche de gouvernement ne sera pas représentée. Dans notre circo, les résultats sont à l’image du national“, a-t-il lâché aux côtés de Régine Poveda “dans cette circonstance, sans ambiguïté et sans état d’âme, j’appelle à voter pour le représentant de M. Macron“. Le candidat socialiste a indiqué “qu’il avait des réserves fondamentales par rapport au projet de M. Macron“. “Malgré cela, il fait faire barrage à un adversaire de la démocratie“, a-t-il indiqué en évoquant le FN. Sur la campagne, il juge que le “travail sur le terrain a été bon“

Je vais prendre un temps de recul

Après son positionnement sur le second tour, beaucoup attendaient que Matthias Fekl se positionne pour l’avenir. Certains ne cachaient par leur appréhension que le trentenaire quitte le coin en cas de défaite. Sur ce point là, Matthias Fekl a été des plus rassurants. “Ici à Marmande, ville où j’habite depuis dix ans, je voudrais remercier les Marmandaises et les Marmandais qui ont voté pour moi“. Après avoir annoncé qu’il va prendre “un temps de recul pour analyser aussi les résultats commune par commune”, il prolonge son propos “Je resterai fidèle à Marmande, au Lot-et-Garonne et à la Nouvelle-Aquitaine“. Une manière de confirmer qu’il n’était pas opportuniste. “Sinon je serai parti sous la bannière En Marche“, a-t-il lâché. Quant à évoquer de futurs combats électoraux, il n’en dira plus. “Je ne dirais rien ce soir”, esquisse-t-il avec le sourire réaffirmant “le besoin d’un temps de repos“.

Le temps de la reconstruction

Dans son allocution d’un peu moins de dix minutes, il a également annoncé qu’il “s’emploierai de toutes ses forces à reconstruire la gauche“. “C’est le rôle de ma génération politique“, a-t-il précisé, cette fois-ci, devant les caméras de France 3 “il faut de nouvelles idées, de nouvelles personnes et de nouvelles pratiques“.

Enfin, il a tenu à remercier “Régine Poveda pour le travail accompli“. “C’est une élue remarquable, une femme de conviction et d’engagement“, a-t-il conclu.