LÉGISLATIVES. Le débat du 2e tour avec Christelle Dubos et Christophe Miqueu

La radio ARL (Aquitaine Radio Live) et Le Républicain ont organisé jeudi soir un débat pour le 2e tour des élections législatives avec les deux candidats qualifiés sur la 12e circonscription de la Gironde : Christelle Dubos pour La République En Marche (elle arrive en tête au premier tour avec 37,44%) et Christophe Miqueu pour La France Insoumise. (16,39%).

Le débat a été courtois et chacun a pu défendre durant 45mn ses convictions.

Plusieurs sujets ont été abordés : le rôle du député à l’Assemblée Nationale mais aussi dans la circonscription, le Code du travail, le pouvoir d’achat, les services publics, l’agriculture…

Des circuits-courts en agriculture

Les deux candidats se sont au moins entendus sur un point qui concerne le développement des circuits-courts en agriculture, « et le soutien à l’agrotourisme » précise Christelle Dubos.

Christelle Dubos : On souhaite que les agriculteurs puissent vivre du prix juste de leur travail

« On souhaite que les agriculteurs puissent vivre du prix juste de leur travail, de façon à pouvoir les encourager, les aiders au développement de leur epxloitation, à leur modernisation en lien avec la transition écologique », explique la candidate d’En Marche.

Elle préconise également « l’organisation d’Etats-Généraux pour faire face aux centrales d’achats, être protégé par rapport à l’Europe, le droit au chômage en période de difficultés. »

Christophe Miqueu : Une évolution vers une agriculture paysanne

Christophe Miqueu veut faire évoluer le monde agricole vers « une agriculture paysanne ».

« Les gros finissent par manger les petits et cela ne permet pas à nos agriculteurs de vivre dignement. » Il souhaite « une évolution vers une agriculture paysanne avec une relocalisation, des circuits-courts. »

Il a souligné le problème des pesticides qui doit être une priorité « pour la santé des viticulteurs et ceux qui vivent autour des parcelles de vignes.»

Il a rencontré hier les parents d’élèves de Saint-Genès-de-Lombaud qui menacent de retirer leurs enfants de l’école à cause des épandages de pesticides classés CMR, à proximité de l’établissement, par des viticulteurs.

« J’ai aussi contacté la présidente de l’APE de Saint-Genès, ajoute Christelle Dubos, et il faut protéger les enfants, les riverains et les viticulteurs… »

« Une disparition aggravée des services publics »

Au sujet des services publics, le candidat de La France Insoumise déclare « qu’on peut avoir de bonnes intentions mais quand on mène une politique d’austérité qui existe déjà depuis 10 ans et qu’on compte aggraver dans les années qui viennent, on ne peut que s’alarmer de la situation.»

Il constate « une disparition aggravée des services publics de proximité et particulièrement en milieu rural. Les petites communes se retrouvent déjà dans une baisse des dotations de l’Etat, la disparition de services publics (école, poste, trésorerie…). La trésorerie de la Réole est mise en difficulté. j’attends que le président Macron cesse cela immédiatement. ce n’est pas le cas puisqu’il est dans sa logique d’aller dans des coupes budgétaires partout où il est question de finances publiques. »

Christelle Dubos répond qu’elle a rencontré les gents de la trésorie de La Réole. « On s’est engagé à maintenir les services publics. Nous y travaillons pour garder la cohésion de ce territoire… Pour la santé et l’ensemble des services sur le territoire , il faut permettre une cohésion et aux habitants de s’y sentir bien. Promouvoir la santé, les services de proximité, c’est dans le programme de notre président que nous défendons; le doublement des services publics, le doublement des maisons de santé, le développement de l’accès au numérique, au plus près des habitants. »

« Notre programme ce n’est pas seulement le maintien du service public mais son développement, sa démocratisation…», poursuit Christophe Miqueu.

Le rôle du député

Comment les candidats voient-ils leur rôle de député ?

« Je serai dans l’hémicycle et sur le terrain, explique Christelle Dubos. Le député travaille en commission et doit pouvoir évaluer les lois, les expliquer et faire remonter si ça ne va pas, être à l’écoute des habitants au quotidien. »

Pour Christophe Miqueu, « le député est un homme de terrain, de proximité. Je m’y engage. J’aurai deux permanences : une à Créon pour le secteur urbain et une à La Réole pour le secteur plus rural. Je serai un député de proximité et de conviction. »

Le dossier prioritaire

Le principal projet que Christophe Miqueu compte porter à Paris concernera « la question éducative ».

« Je ferai extrêmement attention attention à celle-ci et aux projets de loi qui seront faits. je ferai en sorte de remetter au coeur de l’Assemblée Nationale le projet initial de la République, celle d’une école gratuite, laïque, obligatoire (pour l’école et le périscolaire), la cantine bio gratuite…»

Christelle Dubos rejoint Christophe Miqueu sur cette question : « Il faut que tous nos enfants puissent avoir accès à cet ascenseur social qu’est l’éducation. Il faut la même règle pour tous, permettre à chacun de s’émanciper, de choisir un futur métier et au-delà de l’éducation, il faut développer l’apprentissage. Nous sommes dans un secteur où il y a de l’artisanat et c’est le premier employeur de France. »