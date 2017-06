[Législatives] La réaction de Pierre Camani

Le président socialiste du Conseil départemental, sénateur, Pierre Camani fait part de sa réaction à l’issue du scrutin d’hier: «Le premier tour des élections législatives, en Lot-et-Garonne et en France, est un véritable coup de semonce pour la classe politique dans son ensemble ; pour les partis traditionnels, Parti socialiste et Les Républicains notamment, dont une majorité de candidats n’ont pu réaliser les scores leur permettant de se qualifier au second tour».

Sur un plan plus local, Pierre Camani «salue l’engagement de Lucette Lousteau, Matthias Fekl et Guillaume Moliérac qui se sont battus avec force et dignité mais qui ont été victimes tout à la fois de l’éparpillement de la gauche, de l’abstention record et du phénomène majoritaire qui porte les présidents élus depuis l’inversion du calendrier électoral en 2002.»

Mais, toujours selon Pierre Camani, «La majorité qui se dessine aujourd’hui est une majorité qui, du fait du niveau de l’abstention et du système électoral, n’emporte pas une large adhésion. C’est pourquoi, le Président Macron et son gouvernement devront plus que jamais demain travailler dans la concertation et l’écoute, en partenariat avec l’ensemble des corps constitués qui structurent notre République.»

Ce dimanche soir, «le message est clair : aucun blanc seing n’est accordé au gouvernement et les partis politiques traditionnels, s’ils veulent regagner la confiance des électeurs, devront se renouveler en profondeur.»

Enfin, «en ce qui concerne les circonscriptions de Villeneuve-sur-Lot et de Marmande, tout comme je l’avais fait sans hésitation lors du second tour de l’élection présidentielle, j’appelle à faire barrage au Front National en votant pour les représentants de M. Macron dans ces circonscriptions.»