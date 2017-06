LÉGISLATIVES. La Gironde vers un nouveau record d'abstention

Le taux de participation à 12h dans le département de la Gironde est de 16,52% contre 19,27% au premier tour.

Le taux de participation estimé pour la région Nouvelle-Aquitaine est de 19,65% contre 21,32% au premier tour.

Pour rappel, le taux de participation à 12h était en Gironde de 20,48% au second tour des élections législatives en 2012 et de 25,40% au second tour des élections législatives en 2007.

A noter que, localement, la mobilisation est plus forte : c’est le cas à La Réole où, toujours à 12h, 26% des électeurs avaient voté, et 27,34% à Langon (moins 3,5 points par rapport au premier tour).