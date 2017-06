Jean-Philippe Delcamp repart au combat. Comme aux municipales, aux régionales et aux départementales, le professeur des écoles de 60 ans représente Lutte Ouvrière dans la 9e circonscription de la Gironde. Son suppléant est Daniel Krakovinsky.

“Notre discours est toujours le même, admet le candidat. Nous n’attendons rien des élections sinon l’occasion d’afficher notre fierté de faire partie des travailleurs et de défendre les valeurs de ce camp. Car il faudra se battre : ce gouvernement, comme tous les précédents, va attaquer le monde du travail.”

Code du travail et hausse de la CSG

Jean-Philippe Delcamp fait référence à “la casse du code du travail annoncée pour cet été, par ordonnances“, à “la hausse de la CSG“ mais aussi “aux intentions nuisibles du Medef au service des patrons qui veulent accumuler toujours plus de richesses sur le dos des travailleurs”.

L’avis du candidat est donc fait : “Si le Medef a sa feuille de route, le camp du travail doit avoir la sienne.” Il en détaille les enjeux et les modalités : “Nous avons toutes les raisons d’être en colère mais notre travail de militant est d’amener la société à un coup de colère conscient. Nous ne devons pas nous tromper de combat : il nous appartient de lutter pour les intérêts des travailleurs, pas contre tel ou tel bouc émissaire, le travailleur étranger par exemple, comme certains partis poussent les Français à le faire en manipulant des idées nauséabondes.”

Les travailleurs créent la richesse du pays et les capitalistes sèment le chaos.

Sans ambiguïté, c’est vers “les puissants” que se dirige la colère de Lutte Ouvrière. “Les travailleurs créent la richesse du pays et les capitalistes sèment le chaos. C’est pour cette raison que nous réclamons le contrôle des comptes de gestion des entreprises : ce sera le moyen de connaître l’usage des fonds et de lutter contre la fraude fiscale massive.”

Et Jean-Philippe Delcamp de rappeler l’ADN du combat ouvrier : “Nous voulons un monde dans lequel l’humanité dirige, un monde sans frontière, un monde de fraternité. Ce sont les valeurs du camp du travail. Nous sommes fiers de ce que nous sommes, fiers de dire que nous sommes communistes.”

Chaque année, les Restos du cœur et le Secours populaire constatent que la situation des familles se précarise. Qui peut vivre décemment avec moins de 1.800€ ?

Même s’il assume ne pas prétendre à la victoire dans cette élection, Jean-Philippe Delcamp avance certaines propositions concrètes. Sur le front social essentiellement. “Le problème principal, sur la circonscription comme partout en France, c’est le chômage. Notre position est claire et intangible : nous défendons l’interdiction des licenciements. Nous en appelons aussi à l’augmentation du SMIC à 1.800€ et la revalorisation des minimum sociaux et des retraites.”

Et n’allez pas dire au candidat que c’est utopique. “Chaque année, les Restos du cœur et le Secours populaire constatent que la situation des familles se précarise. Qui peut vivre décemment avec moins de 1.800€ ?”

Il sait en revanche que “ce n’est pas l’Assemblée nationale qui va nous le donner”. Alors ? “Ça ne sera possible que si les travailleurs imposent leur force, comme en 1936 ou en 1968.”

Etienne Bourribon