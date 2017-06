LEGISLATIVES. Jean-Claude Morin : au nom de la ruralité

Jean-Claude Morin est le candidat de la France qui ose sur la 12e circonscription de la Gironde.

L’élu sud-girondin, qui revendique son attachement à la famille politique des Républicains, explique pourquoi il a choisi de s’engager sous les couleurs du mouvement formé autour de Rama Yade : « J’ai soutenu la candidature d’Alain Juppé à la primaire. En revanche, j’étais en désaccord avec les mesures phares du programme de François Fillon : la suppression de 500.000 emplois de fonctionnaires, les 39h payées 37 dans la fonction publique, la sécurité sociale à deux vitesses, la suppression de l’impôt sur les grandes fortunes et l’augmentation de la TVA. En revanche, le partage les vues de Rama Yade à beaucoup d’égards : sa volonté de faire bouger l’Europe, son refus de sacrifier le monde rural au bénéfice des métropoles, son énergie à défendre les communes. Elle a un plan d’action remarquable. »

Revendiquant sa « liberté de parole et d’action », Jean-Claude Morin a donc choisi d’accorder son parrainage présidentiel à l’ancienne secrétaire d’Etat aux Droits de l’homme et de relever, sous la bannière de son mouvement politique, le défi des législatives. « Elle m’a sollicité pour être candidat : j’ai accepté avec enthousiasme et conviction. »

On veut obliger les communes à fusionner ou à intégrer des communautés de communes toujours plus importantes

Au cœur de sa campagne, l’élu de Coimères, commune de l’ancien canton d’Auros, a posé la question de la défense de la ruralité et des communes, qu’il considère comme le socle de l’aménagement du territoire et dont il estime qu’elles sont sacrifiées. « Les dotations de l’Etat se réduisent comme peau de chagrin et la loi NOTRe fait des dégâts dont on ne mesure pas la portée. On veut obliger les communes à fusionner ou à intégrer des communautés de communes toujours plus importantes et dans lesquelles elles n’ont pas voix au chapitre. »

Le projet de suppression de la taxe d’habitation, qui avait marqué la campagne de celui qui allait devenir le président Macron, ajoute aux inquiétudes et au combat de Jean-Claude Morin : « On nous dit qu’elle sera compensée par l’Etat mais je suis sceptique sur le fait que cet engagement puisse être tenu dans la durée. On nous dépouille de tout. »

Six priorités pour la France

Le candidat de la France qui ose défend six propositions qu’il considère comme des priorités pour la nation : « créer un ministère de l’instruction publique centré sur les savoirs fondamentaux, relever le minimum vieillesse, réduire le nombre de parlementaires, prévoir un minimum de 20% de produits locaux dans la restauration collective, généraliser les territoires zero chômage, supprimer les charges pour la première embauche. »

E. B.