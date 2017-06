Le désormais ex-député de la 9e circonscription, battu par la candidate Modem En Marche Sophie Mette (53%), Gilles Savary a fait part de sa réaction.

“Comme l’on pouvait s’y attendre, je n’ai pu inverser le très fort courant de premier tour qui me plaçait 6.600 voix derrière la candidate Modem ! Je remercie d’autant plus chaleureusement les 47% d’électrices et d’électeurs qui m’ont manifesté leur confiance au second tour, qu’il s’agissait d’une “élection impossible ” pour un candidat socialiste assumé au sein d’une gauche fratricide!

Je quitte ce mandat avec le sentiment du devoir accompli et un profond attachement à la richesse humaine de cette circonscription.

Nous venons d’assister à une élection législative plébiscitaire, qui donne au président de la République une très forte majorité, mais relativisée par le niveau remarquable de abstention et surtout des votes blancs et nuls.

Je félicite notre nouvelle députée et lui souhaite pleine réussite à l’Assemblée nationale pour elle-même et pour nos territoires.”