Gilles Savary brigue le renouvellement du mandat que lui ont confié les électeurs de la 9e circonscription en 2012. S’il a manifesté son soutien à Emmanuel Macron avant le premier tour de la présidentielle, il reste membre du Parti socialiste, quoi que le sigle du parti n’apparaisse que très discrètement sur ses documents de campagne. “De longue date, il y a deux familles de pensée au PS. J’ai toujours fait partie de la ligne sociale-démocrate : on ne peut pas me contester ma cohérence” martèle-t-il.

Et l’ancien député européen de rappeler, en réponse à ses détracteurs – certains appelaient de leurs vœux “une vraie candidature de gauche sur la 9e circonscription” – , qu’il n’a pas sollicité l’investiture d’En Marche, même s’il avait espéré que le mouvement formé autour d’Emmanuel Macron ne présente pas de candidat face à lui. (1)

Je n’ai pas de difficultés avec le programme de M. Macron

Observant que “pour le PS, c’est la fin de l’histoire, Mélenchon et Macron ont fait exploser le système”, Gilles Savary affiche sa faculté à accepter le projet du nouveau président de la République. “C’est d’abord un programme très européen. C’est aussi une volonté de justice sociale comme personne ne l’a jamais imaginé avec la réforme des retraites et de l’Assedic, la suppression des cotisations chômage sur les salaires, des moyens nouveaux pour la formation professionnelle et la solidarité entre les générations. Je n’ai pas de difficultés avec ce programme.”

Je dis oui à la lutte contre les abus vis à vis de l’assurance chômage mais non à des mesures aveugles

Faisant valoir sa liberté de parole à l’égard du nouveau pouvoir, Gilles Savary prévient qu’il sera “vigilant” sur deux points : la revalorisation du travail et la solidarité envers les plus démunis. “Je dis oui à la lutte contre les abus vis à vis de l’assurance chômage mais non à des mesures aveugles qui ne tiennent pas compte de la réalité des situations des familles. Il faudra faire de la chirurgie.”

Code du travail : non aux ordonnances

Le député sortant revendique encore son désaccord sur la méthode annoncée par le gouvernement Philippe pour la mise en œuvre de réformes d’envergure. C’est le cas pour la réforme du code du travail : “Je ne voterai pas une loi d’habilitation à décider par ordonnances sur un sujet qui appelle à la négociation.” Ça l’est aussi pour les questions liées à la solidarité entre les territoires : “Le gouvernement semble enclin à préférer la métropolisation du département. Je préfère que l’Etat crée une obligation de contractualiser pour un développement économique partagé.”

Gilles Savary ajoute une batterie de propositions personnelles pour “améliorer la mobilité domicile-travail” – dont le développement de “vrais trains de banlieue” - pour “une égalité des ruraux et des urbains en matière d’accès à la santé”, pour “un meilleur accès à l’éducation” – avec “un nouveau collège pour le Val de l’Eyre” et “un lycée et un nouveau collège pour le canton de La Brède”, pour “le logement”, “l’emploi”, “l’environnement” et “la culture”.

Etienne Bourribon

(1) L’élue de Bazas Sophie Mette a été désignée.