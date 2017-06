Distancé mais pas résigné. Gilles Savary, le député sortant (PS) de la 9e circonscription, “croit raisonnablement” en ses chances de renverser la tendance d’un dimanche au suivant. Au premier tour, il a recueilli 17,38% des voix contre 31,21% – soit 6.000 voix d’écart – à Sophie Mette, la candidate investie par la République en Marche.

Je me présente comme un candidat de rassemblement républicain

Dès sa qualification acquise, l’ancien député européen s’est lancé dans une campagne de second tour active et résolue. Et dont les codes ne sont pas ceux du premier tour : “Je me présente comme un candidat de rassemblement républicain. J’en appelle à celles et ceux qui veulent éviter le risque du parti unique.”

Oubliées donc les références au nouveau président de la République. “J’ai conscience que ma position a dérouté certains électeurs. Je veux pourtant faire valoir ma cohérence. C’est par sursaut républicain que j’ai voté Emmanuel Macron à l’élection présidentielle. C’est le même réflexe qui me conduit à appeler sur mon nom celles et ceux qui sont soucieux de l’équilibre des pouvoirs.”

Pour combler son retard sur Sophie Mette, Gilles Savary compte sur la (re)mobilisation des électeurs “qui veulent autre chose qu’un député aux ordres”. Et le candidat d’espérer rallier à lui “une partie au moins des électeurs de François Papiau - NDLR : le candidat de la France insoumise -, de la gauche hamoniste voire des Républicains.”

Averti que ces renforts ne suffiront pas à renverser le sort du scrutin, il escompte aussi que le second tour soit marqué “par un réflexe de correction”, en Sud-Gironde et ailleurs. C’est donc aussi aux abstentionnistes du premier tour – 48% sur la circonscription – que Gilles Savary s’adresse. “Les résultats du premier tour confirment que l’élection législative n’est rien d’autre qu’un plébiscite pour le président de la République. Sa majorité à l’Assemblée étant assurée, les électeurs peuvent être tentés d’amplifier le résultat du premier tour ou de le corriger. Ce serait un réflexe salutaire pour la majorité et le président lui-même, qui aura besoin d’opposants.”

Un Parlement cadenassé par un groupe majoritaire trop important finit toujours par donner le pouvoir à la rue

Gilles Savary détaille sa vision du sujet : “Il y a quelque chose d’un 18 Brumaire démocratique dans ce qui se passe en France. Dans la circonscription, la candidate Modem En Marche, élue depuis des années à diverses fonctions, ne produit ni bilan ni programme et refuse tout débat. Il lui a suffi de se cacher pour être largement en tête du premier tour. La démocratie parlementaire et le rôle de l’Assemblée n’ont jamais été autant dévalués. Mais cette abondance de biens est doublement dangereuse pour le président. D’abord parce que son accord avec Bayrou va donner au Modem un groupe politique totalement surdimensionné qui finira par poser des problèmes à la majorité quand souffleront des vents contraires. Ensuite, parce qu’un Parlement cadenassé par un groupe majoritaire trop important finit toujours par donner le pouvoir à la rue et à la contestation permanente. “

Une campagne inédite

Le candidat admet ne pas être en situation d’évaluer ce que sera l’attitude des électeurs d’un tour à l’autre. “C’est une campagne complètement inédite, dont la lisibilité est proche de zéro”.

“Dimanche, conclut-il, ce n’est pas l’avenir de la France qui se joue, c’est l’avenir de notre circonscription et de nos territoires.”