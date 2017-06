Candidats de la France Insoumise sur la 9e circonscription, François Papiau affiche sa conviction : « L’enjeu des élections législatives est d’appliquer le programme L’Avenir en commun en remportant un maximum de sièges de députés. »

Dans le programme défendu par Jean-Luc Mélenchon lors de l’élection présidentielle, le conseiller municipal d’opposition de Cadaujac a identifié ce qu’il considère comme des “idées-forces”.

Il faut renouer avec une agriculture à taille humaine, débarrassée de tous les pesticides pour nourrir bien les gens et préserver la santé de tous

Parmi elles, François Papiau cite d’abord “l’agriculture paysanne et responsable”. Il en détaille les enjeux : “Il s’agit de renouer avec une agriculture à taille humaine, débarrassée de tous les pesticides pour dépolluer la Terre, nourrir bien les gens et préserver la santé de tous. Je suis militant dans une AMAP : je sais le bien que l’agriculture bio peut apporter à un maximum de gens”.

Le nucléaire est à la fois un danger pour les générations futures et un gouffre à argent

Le candidat insoumis défend encore l’idée de la sortie du nucléaire. “C’est une évidence : le nucléaire est à la fois un danger pour les générations futures et un gouffre à argent. L’Etat et EDF travaillent au projet de grand carénage : il faudra 100 milliards d’euros pour prolonger, au-delà du raisonnable, la durée de vie des réacteurs actuels. Voyez encore le cas de la centrale de Flamanville, dont la facture n’en finit pas de monter.”

Il suggère donc d’autres pistes. “Avec les 100 milliards à dépenser que nous ne dépenserons pas sur les centrales, nous pouvons mettre sur les rails l’agriculture bio, engager un plan massif d’isolation des maisons pour réduire la consommation d’énergie, et mettre en œuvre un programme dédié aux énergies renouvelables.”

Il fait valoir la cohérence du programme

François Papiau détaille ensuite son approche du volet social. “En tant que militant, j’ai participé à la lutte contre la loi El Khormi. Je persiste et signe : il faudra l’abroger. Quand au code du travail, je suis d’accord pour le simplifier mais pas de la façon dont l’envisagent le gouvernement : je propose de supprimer toutes les exceptions à la règle générale imposées par le Medef“.

Le candidat prend encore position sur la question de la moralisation de la vie publique. “La solution, c’est la 6e République avec le droit pour les citoyens de révoquer les élus. A titre immédiat, il faut appliquer la charte anti-corruption et imposer à tous les candidats de justifier d’un casier judiciaire vierge. Il faut ensuite des moyens pour que la justice fonctionne.”

L’élu de Cadaujac défend par ailleurs l’idée d’une réforme de la fiscalité des entreprises : “Aujourd’hui, les PME paient beaucoup pendant que les multinationales échappent quasiment à l’impôt. Il faut inverser cette logique pour donner les moyens aux petites entreprises de mieux payer leurs salariés.”

Au-delà de la pertinence des mesures évoquées, François Papiau vante “la cohérence du programme” et sa “faculté à relancer la machine”. Il cite un exemple de ce qu’il considère comme un cercle vertueux : “En isolant les maisons comme on sait le faire, on rend du pouvoir d’achat aux familles en réduisant leur consommation et on donne du travail aux artisans. Notre programme est un tout cohérent : c’est cette cohérence qui m’a convaincu de m’engager.”

E. B.