Fanny Loustau est la représentante de l’UPR – Union populaire républicaine -, le mouvement formé autour de l’ancien candidat à la présidentielle, François Asselineau. La déléguée départementale du mouvement est candidate sur la 9e circonscription.

J’ai la conviction que seule l’UPR peut protéger la France rurale de l’ultramondialisation

Responsable adjointe de magasin alimentaire, la jeune femme a choisi de mettre sa carrière professionnelle entre parenthèses pour consacrer une année à son engagement militant et politique. « J’ai décidé que mon année 2017 serait consacrée à la France, explique-t-elle. J’ai d’abord collecté des parrainages pour François Asselineau : cette expérience m’a confortée dans la conviction que seule l’UPR peut protéger la France rurale de l’ultramondialisation, d’où ma candidature dans ma Gironde natale.”

Quoi que peu connue sur la scène politique locale, Fanny Loustau n’en est pas moins une enfant du pays : “Mes parents sont agriculteurs à Gans, une partie de ma famille n’a jamais vécu ailleurs qu’en Sud-Gironde.” Forte de cet ADN local, la déléguée départementale de l’UPR entend être la voix de la ruralité à l’Assemblée nationale.

Nous avons besoin d’une vraie opposition pour dénoncer l’imposture du programme d’ Emmanuel Macron , qui en réalité est dicté par Bruxelles

Mais c’est bel et bien un message politique accompagne sa démarche. “Nous avons besoin d’une vraie opposition pour dénoncer l’imposture du programme d’Emmanuel Macron, qui en réalité est dicté par Bruxelles. Nous sommes partis pour un quinquennat dans l’Union européenne mais 20% des lois restent d’initiative nationale : il n’est donc pas vain d’élire des députés d’opposition pour constituer une opposition forte et résolue.”

Non à l’Europe

Fidèle à la position de l’UPR, Fanny Loustau milite pour “la sortie de l’Union européenne et l’indépendance de la France”. Et la candidate de rappeler le résultat du référendum de 2005 : “Les Français ont dit non au traité européen et l’on a fait comme si ce n’était pas le cas. Et la France continue de verser 23 milliards d’euros au budget de l’Union pour n’en percevoir que 14 en retour. 9 milliards filent tous les ans au nom de la solidarité européenne, ce n’est pas comme si nos agriculteurs n’en avaient pas besoin. Les Français sont en droit de demander où passe leur argent.”

Fanny Loustau y trouve un credo : “Je veux être une députée informée qui informe la population.”

Elle entend aussi des propositions concrètes en son nom et celui de l’UPR: “Je réclame la hausse du SMIC, des mesures pour la lutte contre la désertification médicale et rurale, la mise en œuvre du référendum d’initiative populaire et le vote blanc révocatoire.” Elle explique le principe de cette dernière proposition : “Si le vote blanc est majoritaire lors d’un scrutin, l’élection est annulée et les candidats déboutés. De nouvelles élections devront être organisés avec de nouveaux candidats.”

Etienne Bourribon