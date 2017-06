LÉGISLATIVES. Débat de second tour ARL - Le Républicain : posez vos questions aux candidats

Les rédactions d’ARL FM et du Républicain s’associent pour organiser deux débats de second tour en direct : mardi (18h), ce sera le tour de Sophie Mette (Modem, En Marche) et Gilles Savary (PS), candidats sur la 9e circonscription, jeudi (18h), celui de Christelle Dubos (En Marche) et Christophe Miqueu (La France Insoumise).

A cette occasion, Le Républicain vous invite à poser vos questions aux candidats. Adressez-les à la rédaction du Républicain via la page Facebook du journal, en commentaire du post ou par message privé.