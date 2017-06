La réaction de Christophe Miqueu au lendemain de sa défaite face à Christelle Dubos sur la 12e circonscription de la Gironde :

“Nous remercions chaleureusement tous les électeurs de la douzième circonscription qui par leur vote ont défendu les valeurs de progrès social, écologique, démocratique, ainsi que la nécessité du pluralisme et du débat démocratique au sein de l’Assemblée nationale. Et nous respectons le choix des électeurs qui ont souhaité placer les candidats LREM en tête dans un contexte d’abstention très fort.

En rassemblant plus de 15.000 voix sur notre candidature, en progressant de plus de 8.000 voix par rapport au premier tour, notre score montre notre force de résistance face à l’hégémonisme d’En Marche sur le département et augure de futures victoires. Passer de 16,39 à 43,3% des suffrages exprimés comme nous l’avons fait montre à quel point notre campagne de second tour, dans la foulée de celle du premier, a été porteuse d’une dynamique populaire.

Nous continuerons sans relâche à nous battre contre la casse sociale, le démantèlement des services publics et la métropolisation aux effets si dévastateurs pour nos campagnes

C’est de ce point de vue un très bon résultat et, malgré la défaite, une réelle dynamique porteuse d’espoir pour l’avenir – notamment dans plusieurs communes où nous sommes arrivés en tête comme à Cadillac, Paillet, St-Maixant, Baigneaux, Sauveterre-de-Guyenne, Noaillac, Frontenac, Targon ou encore Loupiac et St-Pierre d’Aurillac. Cela nous oblige aussi pour la suite, et nous continuerons sans relâche à nous battre contre la casse sociale, le démantèlement des services publics et la métropolisation aux effets si dévastateurs pour nos campagnes.

La France insoumise est une nouvelle force qui prendra toute sa part, centrale, dans la recomposition politique en cours. Elle s’appuiera sur le député de la Gironde (3e circonscription), Loïc Prud’homme, dont l’élection confirme l’élan départemental que nous avons su insuffler. La création d’un groupe au plan national témoigne de l’importance de la force d’opposition que nous allons pouvoir faire vivre à l’Assemblée nationale.

L’avenir est sombre, mais nous saurons le repeindre collectivement par la convivialité et le partage, la cohérence et la clarté

Le taux de participation national, départemental et local confirme par ailleurs l’essoufflement démocratique très important qui met en péril l’avenir de notre république. La grève générale civique ne cesse de prendre de l’ampleur d’élection en élection. Nos analyses sur la sixième république et le renouvellement des institutions et des pratiques – au niveau politique et non simplement moral – s’en trouvent validées. Les apprentis-sorciers ne pourront pas s’en sortir avec le tour de passe-passe du renouvellement de façade… Surtout quand il s’agit de mettre en place un programme archaïque issu du mariage du pire de Sarkozy et de Hollande.

L’avenir est sombre, mais nous saurons le repeindre collectivement par la convivialité et le partage, la cohérence et la clarté, liée à notre programme, L’Avenir en commun, et aux multiples actions qui nous permettront de continuer à le faire vivre. Pour l’heure, sur le terrain, la résistance doit s’organiser autour d’un front social, politique et culturel.”