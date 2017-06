Elu d’opposition à Sauveterre-de-Guyenne et délégué départemental de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle, Christophe Miqueu porte les couleurs de la France insoumise sur la 12e circonscription de la Gironde.

Rappelant l’enjeu national du scrutin, le candidat situe le niveau de son ambition sur la circonscription : “Nathalie Chollon-Dulong et moi défendons avant tout un programme national, L’Avenir en commun, porté par Jean-Luc Mélenchon lors des élections présidentielles. Nous pensons que ces idées sont très largement majoritaires à gauche aujourd’hui et que sur ce programme clair et conforme à l’intérêt général notre candidature peut l’emporter le 18 juin dans cette circonscription. Nous travaillons sur le terrain, au plus près des citoyens, depuis près d’un an pour convaincre.”

Christophe Miqueu détaille ensuite ce que seront les priorités de son action de député : l’urgence sociale, l’urgence écologique et l’urgence démocratique. “Trois priorités qui, estime-t-il, ont une résonance particulière dans notre circonscription. Je défendrai avec le groupe de la France insoumise les projet de lois qui leur sont liées.”

L’augmentation du SMIC de 175€ nets, le remboursement de la sécurité sociale à 100%, le retour de la retraite à 60 ans : c’est donner la possibilité au plus grand nombre de retrouver une vie meilleure

La première de ces priorités est donc l’urgence sociale. “On sait combien la pauvreté, la précarité, les fins de mois difficiles rongent la vie de milliers de citoyens sur notre circonscription comme des millions partout en France. Proposer l’augmentation du SMIC de 175€ nets, le remboursement de la sécurité sociale à 100%, le retour de la retraite à 60 ans avec 40 annuités financé par l’égalité de salaires femmes-hommes et l’abrogation de la loi El Khomri, c’est donner la possibilité au plus grand nombre de retrouver une vie meilleure. A la différence du nouveau président qui ne voit l’avenir qu’en termes de compétitivité et de casse du droit du travail, nous savons que l’enjeu fondamental est de protéger socialement les existences des incertitudes du lendemain et de partager les richesses. De plus en plus d’économistes partout en France et dans le monde, valident nos propositions.”

Sortie du nucléaire et agriculture paysanne

Christophe Miqueu ouvre le chapitre de l’écologie. “Nous faisons l’analyse, depuis des années maintenant, que le changement climatique menace de détruire le seul écosystème compatible avec la vie humaine et qu’il est donc de l’intérêt général de l’humanité d’engager immédiatement une transition énergétique planifiée. C’est pour cela que nous proposons de constitutionnaliser la règle verte : ne pas prélever à la nature davantage que ce qu’elle peut reconstituer ni produire plus que ce qu’elle peut supporter. Nous proposons également la sortie progressive du nucléaire et de disposer de 100% d’énergies renouvelables en 2050.”

Toujours sur le thème de l’écologie, le candidat détaille les propositions en matière d’agriculture et de promotion du bio. “Nous proposons le développement d’un autre modèle agricole que celui de l’agriculture productiviste, intensive et chimique. Nous défendons en effet le modèle de l’agriculture paysanne, qui devrait être la source de 300.000 emplois et de la revitalisation économique de nos campagnes. Enfin nous proposons une mesure indispensable pour l’avenir de nos enfants : la généralisation des cantines bio gratuites dans nos écoles.”

Nous ne sommes ni cumulards, ni dépendants des puissants : c’est en élus libres que nous assumerons ce mandat national

Christophe Miqueu explique enfin sa vision de la pratique politique. “La succession des affaires démontre la nécessité de régénérer la politique de notre pays. Cela passe d’abord par des élus nouveaux et vertueux. Nous ne sommes ni cumulards, ni dépendants des puissants, et c’est en élus dignes et libres que nous assumerons ce mandat national. C’est pour régénérer la République que je défendrai le passage à la 6e République et le droit de révocation des élus.”

Le candidat fait le lien avec la situation des services publics en zone rurale. “ Il est primordial de travailler à la reconstruction d’un tissu de services publics de proximité et l’abrogation de la loi NOTRe. Les réformes territoriales ont particulièrement mis à mal la douzième circonscription à coup de mariages forcés et autres fusions sans concertation de CdC et de cantons. Quant aux services publics, c’est sans arrêt que dans tous les secteurs (santé, éducation, poste, transport, trésorerie, etc) ils sont attaqués et démantelés dans l’Entre-deux-Mers et le Sud-Gironde. Il y a quelques jours à peine, on apprenait les attaques menées contre la trésorerie de La Réole aujourd’hui clairement menacée. Chacun sait mon combat depuis des années pour la sauvegarde des services publics de proximité.”

Et Christophe Miqueu de conclure : “Comme député de la circonscription, je pourrai agir, avec plus de force encore, afin d’empêcher toutes ces fermetures qui font tant de mal à nos communes.”

Etienne Bourribon