Elle n’est pas la candidate la plus attendue du casting de la 12e circonscription de la Gironde : Christelle Dubos, adjointe au maire de Sadirac, porte les couleurs de la République en Marche. Et affiche son ambition : “Je veux contribuer à donner une majorité au président de la République”.

“Avec Pascal Lavergne – NDLR: le maire de Monségur est son suppléant -, nous formerons un binôme engagé et investi, assure-t-elle. J’ai rejoint le mouvement En Marche dès le mois de décembre parce que je me reconnais dans les valeurs d’écoute et de bienveillance qui le fondent. Je me retrouve aussi dans cette volonté d’œuvrer au bien commun en dehors des engagements partisans.”

Nous ne pourrons pas inciter des entreprises à s’installer si nous ne créons pas les infrastructures de transport, de service et l’accès à l’internet.”

En guise de priorité à sa campagne et à son action, l’élue de Sadirac désigne “la cohésion du territoire”. Elle en détaille son approche : “Notre circonscription est immense et partagée entre une zone périurbaine, au nord, et un espace rural, au sud. Il y a pourtant des problématiques et des ambitions communes. Nous ne pourrons pas inciter des entreprises à s’installer si nous ne créons pas les infrastructures de transport, de service, et les conditions de l’accès à l’internet à très haut-débit pour tous.”

Pour y parvenir, le tandem Dubos-Lavergne sait qu’il devra faire entendre sa voix à Paris. “Ces questions se règlent sur le plan national. C’est le cas, par exemple, du dispositif des zones de revitalisation rurales qui permettent des exonérations fiscales pour l’installation d’entreprises : la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde vient d’en être exclue, à l’inverse de celle du Sud-Gironde qui y a été intégrée. C’est injuste et incohérent. C’est le rôle du député de faire remonter ce genre de problème. Je serai la VRP du territoire à Paris et la VRP du gouvernement dans la circonscription.”

Nous devons travailler au développement des circuits-courts : c’est le meilleur moyen de valoriser le travail de nos agriculteurs

Christelle Dubos veut encore s’emparer de la question agricole et de la promotion de l’artisanat. “Nous devons travailler au développement des circuits-courts : c’est le meilleur moyen de valoriser le travail de nos agriculteurs. Dans le même esprit, il faut ouvrir les marchés publics aux petites entreprises.”

Observant les difficultés d’accès aux soins en milieu rural, la candidate En Marche fait valoir la proposition du mouvement sur la question: “Nous proposons le développement des maisons de santé doublé d’un réseautage de services : infirmières, crèches, écoles, maintien à domicile, portage de repas.”

Emploi et formation et… code du travail

La candidate entend ouvrir aussi le dossier de la formation et de l’éducation. “La question n’est pas de savoir si 100% des enfants auront le bac mais de créer les conditions pour qu’ils aient un emploi, quitte à ce qu’ils en changent plusieurs fois au cours de leur vie. Il faut donc faire porter un effort important sur la formation : le réseau existe avec Pôle Emploi par exemple, il faut lui donner les moyens de fonctionner. Sa mission sera de rendre les gens employables immédiatement.”

Et Christelle Dubos de s’en référer à ce qu’elle constate sur le territoire : “Nous voyons arriver une population pauvre et sans qualification. Les entreprises ont donc du mal à trouver la main d’œuvre dont elles ont besoin. Si nous y remédions, nous créerons une dynamique vertueuse : du personnel formé pour les entreprises, de l’emploi local des frais de déplacement moindre pour les salariés et des effets positifs pour le commerce rural.”

Sur le front de l’emploi, la candidate ne peut éluder le débat sur le code du travail. “Il faut donner aux entreprises la possibilité de négocier en direct avec les salariés : c’est là que le dialogue le plus efficace aura lieu”. Avec l’assentiment de son suppléant – lui-même chef d’entreprise agricole -, elle conclut : “Il faut assouplir le code du travail. Et l’urgence de la situation de l’emploi justifie la méthode des ordonnances. Le gouvernement est décidé à se mettre au travail sans attendre.”

Etienne Bourribon