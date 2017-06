Sans l’investiture nationale du Parti socialiste – elle a été accordée à l’écologiste Anne-Laure Fabre-Nadler – mais avec le soutien de la députée sortante et de la fédération départementale du PS, Catherine Veyssy entend “conserver à gauche” la 12e circonscription de la Gironde. Et assure y incarner “le rassemblement des forces de gauche” avec son suppléant, le maire de La Réole Bruno Marty.

La vice-présidente de la Région a choisi de placer sa campagne sous le signe de la solidarité. “La solidarité, explique-t-elle, est la version laïque de la fraternité. C’est elle qui a présidé à des choses aussi importantes que la Sécurité sociale, la retraite, l’impôt sur la fortune et la solidarité financière entre les communes.”

Catherine Veyssy entend être la porte-parole des territoires ruraux et de la 12e circonscription. “Votre voix pour la ruralité” : c’est donc le slogan de campagne du maire de Cénac.

Tous les Girondins ne pourront pas vivre à Bordeaux et dans la métropole

Pour témoigner de l’importante de la cause, Catherine Veyssy cible “le projet de métropolisation du département tel que le porte le gouvernement de M. Macron“. Elle en détaille le contour et sa perception : “Dans une vingtaine de départements, dont la Gironde, le conseil départemental serait appelé à céder toutes ses compétences à la métropole. Les conséquences seraient désastreuses pour les communes rurales, dont le département est le premier partenaire. Le concept de la métropolisation peut paraître séduisant quand on l’observe depuis Paris. Sur le terrain, on sait que les choses se passent autrement : on connaît la difficulté de l’accès aux soins et aux services. Soyons sérieux : tous les Girondins ne pourront pas vivre à Bordeaux et dans la métropole, d’autant moins que la LGV va encore renforcer l’attractivité de la Gironde.”

Taxe d’habitation et réforme des rythmes scolaires

Le maire de Cénac est aussi vent debout contre le projet de suppression – partielle : 80% des Français seraient concernés – de la taxe d’habitation : “Si les communes n’ont plus ce levier pour construire leur budget, c’est le service rendu à la population qui sera remis en cause.”

Convaincue que l’Etat “veut faire payer aux communes rurales la facture des réformes”, Catherine Veyssy appelle de ses vœux un sursaut citoyen : “Il faut un maximum de députés pour s’opposer à ces projets qui vont accentuer la fracturation des territoires. Il faut faire entendre la voix de la ruralité. Les élus locaux sont très sensibles à ces questions, leurs administrés un peu moins, mais ils commencent à comprendre ce qui se trame.”

Catherine Veyssy cite la réforme des rythmes scolaires en guise d’exemple : “Cette réforme est menacée puisque le nouveau gouvernement à l’intention de laisser le choix aux communes. Sa mise en œuvre a été difficile mais les résultats sur le terrain sont presque partout satisfaisants. Pourtant, si la subvention de l’Etat est supprimée en 2019, comme cela a été annoncé, de nombreuses communes ne pourront pas faire autrement que laisser tomber.”

Quand les textes proposés au débat de l’assemblée nationale seront bons, je ne m’y opposerai pas pour m’y opposer

L’élue de Cénac ne compte pourtant pas mener “une opposition de principe” au gouvernement. “Quand les textes proposés au débat de l’assemblée nationale seront bons, je ne m’y opposerai pas pour m’y opposer. Il n’y a pas de raison que je ne vote pas le principe d’une allocation chômage pour tous ou la remise en cause du RSI. En revanche, je m’opposerai à la réforme du Code du travail ou à la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune”.

Etienne Bourribon