Antoine Courjaud, 41 ans, cadre dans une PME bordelaise de haute technologie, est le candidat de Nouvelle Donne sur la 9e circonscription de la Gironde. Originaire de Poitiers, installé depuis bientôt 20 ans sur Bordeaux, il s’est engagé en politique “pour la première fois il y a un an avec Nouvelle Donne”.

La coopération est une condition sine qua non pour simplement éviter l’effondrement de notre civilisation

Il détaille les raisons de ce choix : “Je conçois mon engagement citoyen à la fois dans l’implication locale, par l’animation d’un SEL - NDLR : système d’échange local - et le montage d’une monnaie locale, autant que par ma participation aux Commissions thématiques nationales de Nouvelle Donne sur l’économie et les finances, ainsi que sur la démocratie et les institutions. Profondément humaniste, je suis convaincu que l’entraide est un facteur de l’évolution, que la coopération est une condition sine qua non pour simplement éviter l’effondrement de notre civilisation. De même, malgré l’accélération à l’œuvre dans nos sociétés, le volontarisme politique doit et peut reprendre le pas sur la surenchère de l’économie et la technologie. Il s’agit alors de déconstruire les mythes que la pensée unique nous impose : mythe de la croissance, mythe du plein-emploi, mythe de nos démocraties modernes, mythe du développement durable, mythe de l’efficacité de la compétition et de la concurrence, etc…”

Antoine Courjaud a conçu sa campagne autour de quelques propositions jugées prioritaires. “Mon engagement est de promouvoir les trois mesures : la réduction des inégalités par une fiscalité plus juste et l’instauration du revenu citoyen couplé au partage du temps de travail, la mise en place d’une assemblée constituante en vue d’une 6e République, et la primauté de l’enjeu écologique sur les enjeux économiques.”

Je suis convaincu de l’intérêt de l’expérimentation du revenu de base. C’est une aventure qui mérite d’être tentée, collectivement

Il avance également des propositions à l’échelle locale. A ce titre, il s’intéresse au revenu de base. “Je milite pour que l’on s’invite dans les initiatives publiques, comme l’expérimentation du revenu de base en Gironde et en Aquitaine, en interpellant voire en étant force de proposition. Je suis convaincu de l’intérêt de l’expérimentation : il faut envisager, à toutes les échelles d’éprouver nos idées. Proposer de nouveaux processus de décision, de nouveaux mécanismes d’échanges, pour enfin reprendre la main sur nos vies. C’est une aventure qui mérite d’être tentée, collectivement.”

Contre la mondialisation des échanges

Le candidat défend enfin sa vision de la société : “Avec Nouvelle Donne, je combats les choix politiques et économiques liés à la mondialisation des échanges, qui entraînent le creusement des inégalités, la persistance du chômage, la pauvreté et la précarité, la détresse des réfugiés, l’enrichissement démesuré des banques, des multinationales et de leurs actionnaires, le pillage sans limite de la planète, la montée des obscurantismes qui réduisent l’humanité. En tant que candidate suppléante dans la 9e circonscription de la Gironde, je contribue à faire connaître et partager le programme politique, social, économique et écologique de Nouvelle Donne, qui propose des solutions pour réduire les injustices sociales, pour protéger et respecter la nature et les animaux, pour faire de la politique autrement.”