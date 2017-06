“Si je suis élue députée, je démissionnerai de la vice-présidente du conseil départemental. Je suis favorable au mandat unique et je ne me compte m’y soustraire”. Anne-Laure Fabre-Nadler, 35 ans, revendique son statut de “candidate du renouvellement”.

“Ce renouvellement, dit-elle, dont a besoin notre classe politique. Les Français n’en peuvent plus de ces élus cumulards ou qui se complaisent dans les conflits d’intérêts.”

L’élue du canton de Créon - elle est conseillère municipale de Carignan -, investie dans la circonscription à la faveur de l’accord présidentiel entre Benoit Hamon (PS) et Yannick Jadot (EELV), regrette le sort fait au candidat issu de la primaire de la gauche. “Je suis totalement solidaire de la démarche de Yannick Jadot : en se désistant en faveur de Benoît Hamon, il a créé les conditions du rassemblement. Hélas, le Parti socialiste a sabordé la campagne de son candidat.”

“Sur cette circonscription, historiquement à gauche”, Anne-Laure Fabre-Nadle dit s’inscrire “sans ambiguïté dans la logique du programme de Benoit Hamon, qui porte un regard nouveau sur les questions sociales et, c’est inédit pour un candidat de cette famille politique, un vrai projet écologiste”.

A la marche contre Monsanto, je ne me souviens pas avoir vu d’autre candidat de la 12e circonscription. Moi, je suis engagée sur ce combat depuis 15 ans

Anne-Laure Fabre-Nadler s’en félicite évidemment. Et ne manque de faire un rapprochement avec un scène locale. “Quitte à faire de l’écologie, autant faire appel à une écologiste. A la marche contre Monsanto, je ne me souviens pas avoir vu d’autre candidat de la 12e circonscription. Moi, je suis engagée sur ce combat depuis 15 ans.”

La candidate enfonce le clou : « Avec l’élection d’Emmanuel Macron et l’arrivée de Nicolas Hulot au ministère de l’environnement, la présence de députés écologistes est plus que jamais nécessaire. Le nouveau président aura besoin de la présence d’élus pour le rappeler à l’ordre sur les enjeux de la politique environnementale. Je connais les combats de Nicolas Hulot, sa sincérité aussi, mais il il est probable qu’il se heurte rapidement à des arbitrages qui n’iront pas dans le sens de l’écologie. »

Un autre modèle agricole

Au titre des causes qu’elle entend défendre, Anne-Laure Fabre-Nadler cite d’abord l’agriculture. “Il existe une autre voie que celle de l’agriculture productiviste. Aujourd’hui, 80% des terres agricoles dans le monde sont vouées à nourrir le bétail. Or, nous mangeons trop de viande et consommons trop de lait. De même, la monoculture pose problème : elle pousse à privilégier la quantité à la qualité. C’est la même chose pour les abattoirs et les élevages en batterie qui n’assurent ni le bien-être animal ni la dignité des conditions de travail. Il faut renouer avec des structures plus modestes en taille, privilégier les circuits courts et en finir avec les pesticides. Le consommateur y gagnera en qualité et le producteur en rémunération.”

Toujours sur le terrain de l’écologie, l’élue de Carignan plaide pour la sortie du nucléaire, pour un plan massif de rénovation de l’habitat et de développement des énergies vertes. “Ces sujets sont liés : si les logements sont isolés comme on sait le faire aujourd’hui, la facture énergétique sera sensiblement plus faible. Dans ce contexte, il faut, dès aujourd’hui, préparer la fin de l’énergie nucléaire et se tourner vers la géothermie, le solaire, l’énergie marémotrice…”

Le travail ne peut pas être seulement un moyen de survivre

Anne-Laure Fabre-Nadler trouve un autre cheval de bataille sur le terrain social. Si elle voit d’un mauvais œil la réforme du code du travail – “elle ne produira rien de positif” assure-t-elle -, elle appelle de ses vœux une réflexion globale sur l’amélioration des conditions de vie au travail. “Le travail ne peut pas être seulement un moyen de survivre. Certaines entreprises ont compris que des employés épanouis sont des employés efficaces. Je ne suis pas favorable à l’allongement de la durée du travail mais, si le gouvernement veut la faire accepter par le plus grand nombre, je pense qu’il doit se poser la question en ces termes.”

Etienne Bourribon