Alexis Febbrari est le plus jeune des candidats sur la 12e circonscription : ce carreleur de 21 ans défend les couleurs de Debout la France, le mouvement présidé par l’ancien candidat à la présidentielle Nicolas Dupont-Aignan.

Je défends la baisse des charges patronales, la suppression du RSI, l’augmentation des retraites et de l’allocation adulte handicapé, et la baisse de 10% de l’impôt sur le revenu

Le premier sujet de préoccupation du candidat concerne l’emploi et les revenus des Français. “J’ai commencé à travailler très jeune pour contribuer au budget de ma famille. Je connais bien la situation de nombreux compatriotes qui peinent à boucler le mois. Ma priorité est logiquement de rendre du pouvoir d’achat aux Français. Dans ce but, je défends des mesures précises : la baisse des charges patronales, la suppression du RSI ; l’augmentation des retraites et de l’allocation adulte handicapé, et la baisse de 10% de l’impôt sur le revenu.”

Je propose la suppression des privilèges des élus

Alexis Febbrari prend également position sur la question des travailleurs détachés : “Je suis pour la lutte acharnée contre le travail détaché et, pour y veiller, favorable au recrutement de douaniers pour un contrôle strict aux frontières.”

Le candidat de Debout la France défend par ailleurs ce qu’il considère comme une mesure d’économie et de justice : “Je propose la suppression des privilèges des élus, à commencer par les avantages consentis aux anciens présidents de la République et Premiers ministres.”

Enfin, Alexis Febbrari se dit favorable à la reconnaissance du vote blanc.