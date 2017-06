Le jeune candidat de “La République en marche”, maire de Castelnau-sur-Gupie, est arrivé en tête des suffrages au soir du premier tour des élections législatives pour la deuxième circonscription de Lot-et-Garonne. Réactions à chaud, dimanche en début de soirée.

Les gens ont besoin de renouveau

«Il faut rester mobilisé jusqu’au second tour, mais aussi concentré sur le projet du président de la République et la manière de défendre notre circonscription au plus haut niveau». Pas question pour lui de se dire vainqueur au soir de ce premier tour, «non, rien n’est gagné. Je m’attendais à une dynamique présidentielle, mais qui aurait pu être perturbée par un contexte local particulier. Les gens ont besoin de renouveau, de nouveaux visages, ils ont envie d’autre chose». En l’occurrence, la forte implantation du Front National (au vu des résultats de la dernière élection présidentielle), mais aussi la présence, face à lui, d’un poids lourd du Parti Socialiste, député sortant, ex-ministre de l’Intérieur. D’autant qu’Alexandre Freschi le reconnaît, «la campagne a été très courte, intense. je regrette même qu’elle ait été aussi courte, car elle a vraiment été très enrichissante».

Nous avons travaillé

Concernant le score élevé du Front National, Alexandre Freschi ne veut pas polémiquer: «Je peux comprendre ceux qui ont un sentiment d’abandon, et d’ailleurs, ceux qui en sont responsables ont été évincés. Mais les personnes qui ont voté pour les partis traditionnels ont le sens républicain, elles sauront prendre leurs responsabilités». Et de revenir sur la dynamique présidentielle: «Les candidats d’En marche ne sont pas des hommes politiques, nous sommes issus de la société civile, nous avons tous travaillé, professionnellement et/ou dans le domaine associatif. Les gens ont besoin de s’identifier à des gens qui leur ressemblent. Je pense ressembler davantage à des gens qui vivent dans ma circonscription que quelqu’un qui n’y habite pas». Clin d’œil (ou tacle franc) à sa rivale pour le second tour, Hélène Laporte.