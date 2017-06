LÉGISLATIVES. Abstention record en Gironde

Le taux de participation estimé à 17h dans le département de la Gironde est de 42,20% contre 47,40% au premier tour des élections législatives en 2012 et 53,39% en 2007 à la même heure.

Le taux de participation estimé à 17h pour la région Nouvelle-Aquitaine est de 43,14%.

Pour rappel, le taux de participation au premier tour de l’élection présidentielle de 2017 en Gironde à 17h était de 66,82% et de 69,02 % en Nouvelle-Aquitaine.

La tendance générale est confirmée en Sud-Gironde, rive droite sur la 12e circonscription, et rive gauche sur la 9e. Dans de nombreuses communes, la participation s’annonce en-dessous de 50%, les électeurs de ces territoires ayant pourtant l’habitude de se mobiliser plus que la moyenne nationale et régionale.

A La Réole, la participation est de 50%, à La Brède, elle atteint 54,5%.

