LÉGISLATIVES. 9e circonscription : les réactions

Gilles Savary, député sortant (PS), appelle au réflexe républicain

” Malgré l’effondrement prévisible de ma famille politique, ma qualification au second tour sur la 9e circonscription de la Gironde me permet raisonnablement d’envisager une victoire au second tour face à la candidate officielle du Modem qui a fait le plein des voix de La République en Marche.

J’en appelle à celles et ceux qui veulent éviter le risque du parti unique

C’est par sursaut républicain que j’ai voté Emmanuel Macron à l’élection présidentielle. C’est le même réflexe républicain qui me conduit à appeler sur mon nom toutes celles et tous ceux qui sont soucieux de l’équilibre des pouvoirs et d’une Assemblée nationale suffisamment pluraliste pour jouer pleinement son rôle de législateur et de contrôle du gouvernement .

J’en appelle à toutes celles et à tous ceux de toutes sensibilités qui veulent éviter le risque du parti unique. “

François Papiau (La France insoumise) invite à rester mobilisé

” Je remercie les 6844 électrices et électeurs de notre circonscription qui nous ont fait confiance. Malgré ce soutien, je ne pourrai pas être parmi les candidats du second tour le 18 juin.

“D’autres circonscriptions peuvent avoir une représentation parlementaire France insoumise. Grâce à votre mobilisation, ils pourront combattre pied à pied le libéralisme dévastateur porté par le président de la République.

La lutte se déroulera là où nous le déciderons

“Ici, sur notre territoire, si ce n’est à l’Assemblée Nationale, ce sera là où nous le déciderons, là où vous serez présents, que cette lutte se déroulera. Les groupes d’appui de la France insoumise de notre circonscription ont d’ores et déjà engagé la réflexion de l’après élections. Si ce n’est déjà fait, nous vous encourageons à nous rejoindre, à apporter vos idées, vos propositions, votre force combative pour ne pas laisser casser nos droits de salariés, retraités, chômeurs et nos libertés fondamentales. Nos libertés de choix et de vie obtenues au fil des luttes !

Dès maintenant, continuons à nous battre pour notre programme L’avenir en commun comme nous continuons à exiger l’abrogation de la loi El Khomri et de l’état d’urgence.

Pour ce 18 juin, nous invitons toutes les électrices et tous les électeurs à rester mobilisés en apportant un soutien solidaire aux candidats de la France insoumise des circonscriptions 3 et 12 de Gironde en assurant leur élection.”

Michel Dufranc (Les Républicains) votera blanc le 18 juin

“Il y a moins de 6 mois, la droite et le centre paraissaient assurés de remporter les élections présidentielle et législative. Un enchaînement malencontreux de circonstances nous a fait perdre. Je reste toutefois persuadé que le projet dont nous étions porteurs était le meilleur pour notre pays et notre circonscription.

On ne peut souhaiter l’échec de Monsieur Macron qui viendrait encore aggraver la situation de la France. Néanmoins, je crains qu’il ne mette pas en œuvre les réformes indispensables pour assurer le redressement de l’économie et l’assainissement de nos finances publiques, condition du retour au plein emploi et à l’augmentation du pouvoir d’achat des Français.

Le flou de son programme et l’insuffisance notoire des premières mesures envisagées dans le cadre du projet de réforme du code du travail me confirment dans ce sentiment qui est encore aggravé par la perspective de l’arrivée massive, à l’Assemblée Nationale, d’un rassemblement hétéroclite de députés En Marche venus de tous les horizons que rien n’unit sauf peut-être l’opportunisme et l’inexpérience.

Passée l’illusion béate dans laquelle nage l’opinion, viendra le constat qu’elle a été flouée par un prestidigitateur de la politique

Il nous faut donc préparer l’avenir car passée l’illusion béate dans laquelle nage aujourd’hui l’opinion, viendra rapidement le constat qu’elle a été flouée par un prestidigitateur de la politique, qui continuera, sur le fond, la politique de Hollande, à la mise en œuvre de laquelle il a substantiellement participé lors du dernier quinquennat.

Des échéances viendront qui donneront à la droite républicaine et au centre l’occasion de se remettre en selle, à condition qu’ils soient capables de rester unis, actifs et présents sur le terrain. En attendant, le second tour des élections législatives risque de priver notre République d’une vraie respiration démocratique par l’envoi massif d’une majorité monocolore à l’Assemblée Nationale.

Dans notre circonscription, deux candidats se réclamant de Monsieur Macron se disputent l’élection. Il ne m’appartient pas de les départager et je voterai donc, blanc. Les électrices et les électeurs qui m’ont fait l’honneur de m’accorder leur confiance au premier tour, et que je remercie bien vivement, sont évidemment libres de leur choix.”