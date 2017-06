LÉGISLATIVES. 12e circonscription : Yves d'Amécourt refuse de choisir entre Christelle Dubos et Christophe Miqueu

Christelle Dubos (En Marche, qualifiée)

“Merci à tous les électeurs de la 12e circonscription de la Gironde qui m’ont fait confiance, et qui ont donné à La République En Marche une majorité capable de réaliser les projets que nous avons élaborés ensemble. Je reste cependant mobilisée, le taux de participation m’invite à continuer ce deuxième tour de campagne, comme je l’ai fait jusqu’à présent, à la rencontre de tous les électeurs.

Nous devons confirmer ce résultat pour que la recomposition politique engagée s’applique en actes

Rien n’est acquis ni même gagné d’avance. Nous devons confirmer ce résultat dimanche prochain, pour que la recomposition politique engagée s’applique en actes. L’enjeu est important, il s’agit de mettre fin à vingt ans d’immobilisme et d’impuissance politique.”

Christophe Miqueu (La France Insoumise, qualifié)

“Nous remercions très chaleureusement les 7.191 électeurs qui ont voté pour Nathalie Chollon-Dulong et moi-même et nous permettent d’être présents au second tour. Il s’agit maintenant de l’emporter contre les candidats de la régression sociale.

Face à une majorité surpuissante, il y a besoin de députés insoumis pour s’opposer aux mauvais coups qui s’annoncent, pour défendre les territoires ruraux et la justice sociale, pour faire vivre le pluralisme et le débat démocratique. Pour être élus, nous avons besoin de la mobilisation de toutes les citoyennes et de tous les citoyens qui refusent de baisser la tête. Que vous ayez voté pour un(e) autre candidat(e) ou que vous vous soyez abstenus, c’est rassemblés derrière notre candidature, dans le respect de chacun, que nous pouvons et que nous allons gagner !

À l’Assemblée nationale, je serai le rempart de notre douzième circonscription contre la casse sociale qui se prépare. Notre pays n’a pas à subir sans rien dire la mise en place d’un parti unique présidentiel lié aux puissants, aux lobbyistes, au Medef.

Pour gagner le 18 juin, j’en appelle à toutes les forces de progrès social, démocratique et écologique

Pour gagner le 18 juin, j’en appelle à toutes les forces de progrès social, démocratique et écologique. Le 18 juin, je fais appel à la force du peuple pour une victoire du peuple! Notre circonscription, terre profondément attachée à la solidarité et au bien-vivre, terre de résistances et de progrès, se doit d’être représentée par un député humaniste, engagé, insoumis.”

Yves d’Amécourt (Les Républicains, éliminé) ne votera pas au second tour

“Merci à toutes à tous pour votre soutien. Merci à tous ceux qui se sont déplacés pour voter le 11 juin. Merci aux habitants de Sauveterre-de-Guyenne qui m’ont placé largement en tête du scrutin dans notre ville avec 41,11%. Merci aux habitants des communes rurales qui ont fait de même. Mon combat était le leur. Mais malheureusement pour nous notre circonscription est grande et diverse. Elle s’étend des portes de Bordeaux aux frontières du Lot-et-Garonne. Le vote n’a pas été le même partout. Notre combat s’arrête là.

Christelle Dubos (La République en Marche) est arrivée en tête avec 37,44% des voix devant Christophe Miqueu (La France insoumise). Ces deux candidats sont donc qualifiés pour le second tour des élections législatives. Je leur adresse mes félicitations. Le second tour déterminera qui deviendra député et siégera à l’Assemblée Nationale pendant le quinquennat d’Emmanuel Macron.

Le taux d’abstention dans la circonscription a été de 46,10% (il était de 37,5% en 2012). C’est désolant, mais, une fois encore, nombre de nos soutiens ne sont pas venus voter. D’autres, ont été trompés par la présence au gouvernement des trois ministres issus de nos rangs qui dévoileront bientôt leurs vrais visages.

Je souhaite que l’abstention augmente au second tour. Je ne choisirai pas entre ces deux gauches

Je souhaite pour ma part que l’abstention augmente au second tour. Je ne choisirai pas entre ces deux gauches. Pour la première fois depuis l’âge de mes 18 ans, je m’abstiendrai.

Voter La République En Marche serait donner un peu plus de voix à cette Assemblée monochrome aux effectifs pléthoriques et aux ordres du Président de la République. Voter La France Insoumise serait en parfaite contradiction avec les valeurs que je porte et que je défends depuis toujours. Mon vote ne se portera jamais vers les extrêmes.

J’aurais pu voter blanc mais le vote blanc n’est pas reconnu. C’est un tort. J’avais inscrit dans mon projet le dépôt d’une proposition de loi pour la reconnaissance du vote blanc comme suffrage exprimé et la présence de bulletins blancs sur les tables des bureaux de vote.

Il me reste donc l’abstention. En tant que maire, je mesure la gravité de l’instant. Je serai présent dans le bureau de vote. Mais le dimanche 18 juin, je ne voterai pas.”