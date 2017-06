LÉGISLATIVES. 12e circonscription : la gauche au soutien de Christophe Miqueu

Distancé par la candidate En Marche Christelle Dubos (37,44%) mais qualifié pour le second tour, Christophe Miqueu (16,39%) reçoit de nombreux soutiens issus de la gauche girondine.

Le premier soutien au représentant de la France insoumise est venu d’Anne-Laure Fabre-Nadler. La candidate investie par le PS et EELV – elle a recueilli 6,87% des voix – a appelé ses électeurs à reporter leurs suffrages sur l’élu de Sauveterre au second tour.

“Les scores d’En Marche partout sont démesurés, un peu effrayants. Si le deuxième tour confirme la tendance, le Président Macron aura les pleins pouvoirs pour appliquer son programme. Il reste à espérer que le second tour permette à quelques députés courageux d’atteindre les bancs de l’Assemblée, sans quoi le libéralisme avancera sans se soucier des conséquences de sa politique mortifère à long terme…

Christophe Miqueu est le candidat de la gauche au second tour. Fabienne Humric et moi lui apportons notre total soutien

Christophe Miqueu est le candidat de la gauche qualifié pour le second tour : je le félicite ainsi que sa suppléante Nathalie Chollon-Dulong. Fabienne Humric et moi leur apportons, en accord avec tous ceux qui nous ont soutenues, notre total soutien pour le second tour. Je sais qu’ils auront à cœur de défendre les sujets environnementaux (…), la transition écologique, mais aussi la justice sociale et le bien-être au travail, qui ne manqueront pas d’être menacés par Emmanuel Macron. Localement, je compte sur eux pour appuyer la mise aux normes de la distillerie de Saint-Genès-de-Lombaud et lutter contre toutes les nuisances environnementales et injustices sociales.”

Avec Veyssy, Marty et Madrelle

Catherine Veyssy et Bruno Marty, candidats soutenus par le PS girondin, se rallient également à la candidature de Christophe Miqueu.

“Nous remercions les 3 000 électrices et électeurs qui se sont prononcés en notre faveur. Ces voix nous honorent et nous obligent à porter une parole de gauche, une parole solidaire sur notre circonscription. En conséquence, nous apportons notre soutien à Christophe Miqueu. Cette position a été débattue puis déterminée démocratiquement, à l’issue d’un vote auquel plus d’une cinquantaine de militants se sont exprimés à l’unanimité moins trois abstentions. Le choix de la candidature portée par Christophe Miqueu, la seule véritablement de gauche au second tour, est apparu logique au regard des engagements passés, et sans doute futurs.”

Le sénateur et ancien président du département Philippe Madrelle fait également part de son soutien au candidat de la France insoumise.

“Je connais Christophe Miqueu depuis plusieurs années. J’apprécie ses qualités d’homme de terrain qui feront de lui un député compétent en capacité de défendre un territoire qu’il connaît parfaitement et de faire entendre à l’Assemblée Nationale la voix de la ruralité. Christophe est un homme qui incarne les valeurs de la démocratie et de notre République.”

Yves d’Amécourt s’abstiendra

Pour sa part, le candidat Les Républicains, le maire de Sauveterre Yves d’Amécourt a fait savoir qu’il ne voterait pas le 18 juin.

“Voter La République En Marche serait donner un peu plus de voix à cette Assemblée aux effectifs pléthoriques et aux ordres du Président de la République. Voter La France Insoumise serait en parfaite contradiction avec les valeurs que je porte et que je défends depuis toujours. J’aurais pu voter blanc mais le vote blanc n’est pas reconnu. Il me reste donc l’abstention. En tant que maire, je mesure la gravité de l’instant. Je serai présent dans le bureau de vote. Mais le dimanche 18 juin, je ne voterai pas.”

Les autres candidats éliminés n’ont pas exprimé leur volonté d’appeler à voter pour l’un ou l’autre des concurrents du second tour.

Rien n’est acquis ni même gagné d’avance

Quant à Christelle Dubos, elle s’astreint à assurer la mobilisation de ses électeurs.

“Rien n’est acquis ni même gagné d’avance. Nous devons confirmer ce résultat dimanche, pour que la recomposition politique engagée s’applique en actes. L’enjeu est important, il s’agit de mettre fin à 20 ans d’immobilisme et d’impuissance politique.”