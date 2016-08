Lectures pour une rentrée zen

Donner l’envie d’apprendre : Comment aider vos enfants à réussir à l’école ?

L’école, c’est avec la maîtresse et les camarades bien sûr, mais c’est aussi ensemble à la maison. Ce livre, qui vise à concilier plaisir et apprentissage, est un guide précieux dans la mission éducative si importante que doivent assumer les parents.

Truffé de cas concrets, de conseils de langage et d’explications psychologiques, il donne de nombreuses clés pour apprendre à… donner envie d’apprendre. Il s’agit de faire de l’heure des devoirs un complément de l’apprentissage en classe, entre accompagnement et autonomie. Le contenu très fouillé aborde les questions de motivation, de travail de la mémoire et de l’écriture, de bien-être à l’école, de l’intelligence du corps, de l’organisation du temps, mais aussi la vie quotidienne (écrans, rythmes, sommeil, alimentation…). Mille indications pour vivre au mieux cette nouvelle année scolaire !

Par Alain Sotto et Varinia Oberto, éditions Ixelles, 9,90 €.

Temps Calme ! Quand la méditation aide les petits à se concentrer

Le “temps calme” est habituellement un moment imposé pour faire réfléchir l’enfant qui n’a pas eu un comportement correct ou attendu. Ce temps calme, qui sert à se recentrer, se calmer et à réfléchir sur ses actions, peut aussi devenir un temps privilégié avec votre enfant, un temps de méditation guidée grâce à 50 exercices bien illustrés et détaillés.

Rédigés sous formes d’histoires courtes de 5 à 15 minutes, ces exercices font travailler d’abord la prise de conscience et le souffle, pour ensuite réussir à “se sentir en sécurité”, “mettre de l’ordre dans ses pensées”, “se concentrer”, “dé-stresser”, apprendre la persévérance, voir les choses de façon positive, et également s’endormir sereinement et facilement… Ou comment rendre la vie scolaire et familiale plus agréable ! À lire aussi sur le même thème, l’incontournable Calme et attentif comme une grenouille, d’Éline Snel (aux éditions Les Arènes, 24,80 €).

Par Gilles Diederichs, éditions Larousse, 13,50 €.

Yoga Kids : Postures, méditation, visualisation… Plus de 40 séances en famille

Le yoga est une pratique bénéfique pour les adultes comme pour les enfants : il délit et oxygène le corps, vide l’esprit, et donc réduit le stress et développe la concentration. Il prévient même les problèmes posturaux et autres maux du corps. Le spécialiste du yoga pour enfants Mark Singleton propose dans cet ouvrage plus de 40 postures ludiques pour s’étirer, s’amuser, pratiquer ensemble. Associés à des techniques de respiration, ces exercices aident même à s’endormir et à mieux vivre les journées d’école. À mettre en pratique dès 5 ans !

Par Marc Singleton, éditions De La Martinière, 19,90 €.

Tous intelligents ! Aider son enfant à l’école

« Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur ses capacités à monter à un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide », a dit Albert Einstein. Tous les enfants, tous !, sont donc capables d’apprendre. Mais pas tous en même temps et pas tous la même chose. « Tous les cerveaux ne fonctionnent pas de la même manière » a constaté l’auteure de cet ouvrage passionnant, enseignante en région parisienne.

En lisant ses explications, vous découvrirez si votre enfant a une intelligence plutôt linguistique, logico-mathématique, visuelle et spaciale, kinesthésique, musicale ou plutôt naturaliste, existentielle ou interpersonnelle… Et vous trouverez les clés pour comprendre comment son cerveau fonctionne, comment l’aider au fil de sa scolarité et choisir son orientation. Une lecture d’une grande aide !

Par Stéphanie Crescent, éditions Odile Jacob, 22,90 €.

J’aide mon enfant à faire ses devoirs : Méthodes, outils et conseils pour coacher son enfant

Un enfant qui rentre en CP, c’est aussi une nouvelle mission pour les parents, le soir après l’école : aider à faire les devoirs ! Et tout au long de la scolarité, ils sont l’occasion normalement de consolider les acquis réalisés pendant le temps de classe. Pour ne pas en faire le moment tant redouté de la fin de journée, ce guide opérationnel propose un concept clé-en-main.

Avant même d’aborder l’étape des devoirs, il s’agit de mettre en place une vie de famille équilibrée et prendre confiance en soi de manière générale. Puis l’auteure donne de nombreux conseils pour organiser le temps des devoirs, favoriser l’autonomie, établir un tableau de motivation, se fixer des objectifs, définir une méthodologie de travail et même apprendre en s’amusant ! Indispensable pour tous les enfants !

Par le Docteur Anne Gramond, éditions Eyrolles pratique, 10 €.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang