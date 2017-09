Le Village italien fait son grand retour à Marmande: il s’installera sur l’esplanade de Maré du 16 au 24 septembre. Les produits gastronomiques italiens y seront à l’honneur, à emporter ou consommer sur place, mais il y aura également des bijoux et autres sacs en cuir. Le village ouvrira ses portes ce samedi 16, à 10h, et sera inauguré à 11h ce même jour. Il ouvrira ensuite ses portes tous les jours, des animations y étant prévues: pour la première semaine, du lundi 18 au vendredi 22, petits concerts du ténor Serghio Cerutti à 11h30 et 16h30, et à 17h, démonstration de cuisine (sur réservation, sous réserve d’un nombre suffisants de participants).

