Les chapiteaux annoncent la couleur: vert, blanc, rouge de l’Italie. C’est sur l’esplanade de Maré, le village italien bat son plein jusqu’à dimanche. On y trouve les produits gourmands de la gastronomie italienne, à emporter ou à consommer sur place, avec les inévitables pâtes artisanales, panettones, amaretti, vins et liqueurs, charcuteries italiennes et son restaurant! C’est l’Italie dans l’assiette qui vous attend midi et soir, encore tout ce week-end, jusqu’à dimanche.

Vendredi 11h et 17: les masqués Vénitiens.

Samedi 19h30: soirée et repas avec le chanteur lyrique Sergio Cerutti.

Dimanche: 11h et 17h: flânerie avec les masqués Vénitiens, 12h30: repas animé par Sergio Cerutti.