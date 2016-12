À en croire les habitants, il y avait longtemps que le village n’avait reçu autant de monde. Depuis quelques années, l’exposition de crèches attirait moins de monde mais dimanche, c’était reparti comme dans les meilleures années et même plus, avec la visite de plusieurs milliers de personnes.

Des crèches de plus en plus originales

Les raisons : d’avantages de crèches de plus en plus originales, un concept qui gagne les villages voisins, une meilleure communication, un marché de Noël plein d’intérêt dans le village, un temps frais mais du soleil et la visite d’une radio régionale, qui, durant une semaine, a parlé quotidiennement du « plus petit village de France ».

Résultat : des voitures partout, même dans les vignes, avec un stationnement et une circulation très difficiles sur les routes menant à Castelmoron-d’Albret. Par contre, dans le village, c’était tout le contraire avec la quiétude, malgré le public très nombreux, des stands pour manger ou boire des soupes chaudes et des vins chauds (record des ventes) et un petit marché de Noël avec des exposants bien choisis.

Des exposants venus de toute la France

L’exemple parfait vient de ce potier venu du Gers, qui proposait des refabrications d’objets anciens et utiles comme plat en terre en forme de chapeau mexicain pour faire cuire un poulet avec ses légumes. Autre objet ancien, un astucieux arrosoir pour les fleurs.

Devant l’église qui accueillait à elle seule une trentaine de crèches, une queue toute la journée d’une cinquantaine de personnes. Pour découvrir toutes les crèches, il fallait plusieurs heures et parcourir toutes les ruelles du village avec des crèches de toutes les tailles : de celle d’un homme à la crèche boîte aux lettres, tous les pays, toutes les fantaisies, des chats, du chocolat et même une discrète crèche naturiste.

L’exposition des crèches se poursuit tous les jours du 19 décembre au 1er janvier et également le dimanche 8 janvier.

Patrick Marichal