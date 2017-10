Ces dames du Lions-Club féminin Pomme d’Amour organisent actuellement leur vide-dressing, au square de Verdun au profit des œuvres sociales du club. Les ventes ont démarré en trombe et au terme du premier jours de vente, la somme des 1.000€ était déjà dépassée. Il reste ce vendredi jusqu’à 18h30 et demain samedi, de 9h à 12h pour réaliser d’excellentes affaires quand on songe aux prix pratiqués, 3 à 5€ en moyenne.