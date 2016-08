Bordeaux Le turnover de l'UBB est-il efficace ?

Comme à son habitude, et même si c’est Jacques Brunel qui cette saison coache les avants, le staff bordelais reste manifestement un chaud partisan du turn-over d’une rencontre à l’autre. Vingt-neuf joueurs ont vu leur nom couché sur les deux premières feuilles de matchs de la saison, six changements au total d’un groupe de vingt-trois à l’autre et surtout neuf nouveaux au moment du coup d’envoi à Toulouse. Aussi respectable qu’elle soit, cette formule n’est pas forcément partagée par les autres techniciens du rugby hexagonal, au moins en début de saison lorsqu’il s’agit de se positionner dans la hiérarchie. S’il n’est nullement question ici de remettre en cause le procédé, il convient malgré tout de s’interroger sur le résultat qu’aurait pu obtenir à Ernest–Wallon l’équipe qui la semaine d’avant, avait battu le Racing. Et après tout, les Toulousains ont bien présenté, eux, strictement la même formation. Y aurait-il donc des équipes pour jouer à domicile et d’autres pour jouer à l’extérieur ? Qui oserait le croire dès lors que l’on nous affirme que cela est faux ! On notera enfin qu’a l’UBB au moins, chacun a la possibilité d’exprimer son talent en appréciant la concurrence…